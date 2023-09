Indie staną się Bahratem? Rząd chce zmienić nazwę kraju

Oficjalna nazwa Republiki Indii stała się przedmiotem dyskusji z powodu zaproszeń na obiad rozesłanych gościom z okazji zbliżającego się szczytu G20, który odbędzie się w Nowym Delhi. Zaproszenia zostały oficjalnie przekazane w imieniu "prezydentki Bharatu", nie zaś - jak miało to miejsce wcześniej - w imieniu "prezydentki Indii".

REKLAMA

"Indie, czyli Bharat". Skąd wywodzi się historyczna nazwa kraju?

Jak zauważa portal "The Indian Express" nazwa "Bharat" jest nieodłączną częścią hinduskiej tożsamości i do dziś jej warianty stosowane są do opisywania kraju w wielu indyjskich językach. Sanskryckie słowo pojawia się już w "Mahabharacie" - poemacie epickim i tekstem fundamentalnym dla historii Indii. Odnosi się w nim do postaci legendarnego króla Bharaty, który miał być przodkiem wszystkich ludów na subkontynencie indyjskim.

Powszechnie stosowana na Zachodzie nazwa "Indie" sięga natomiast swoim rodowodem języka perskiego, z którego trafiła do starożytnej greki, a następnie rozpowszechniła się w językach europejskich. Obydwie nazwy pojawiają się w anglojęzycznej wersji Konstytucji Indii z 1949 roku. Jej tekst rozpoczyna się słowami "Indie, czyli Bharat, będą Unią Stanów".

Spór o nazwę Indii. Opozycja zarzuca partii rządzącej zakłamywanie historii

Znajdująca się u władzy nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa (Bharatiya Janata Party - BJP) od dłuższego czasu promuje zmianę nomenklatury - informuje korespondent Associated Press. Nazwa "Indie", wprowadzona przez Brytyjczyków, utożsamiana jest przez rząd premiera Narendry Modiego z kolonialną przeszłością kraju i traktowana jako symbol niewolnictwa.

Portal BBC zauważa, że o zmianie nazwy kilka dni przed rozesłaniem zaproszeń mówił Mohan Bhagwat - lider promującej hinduski nacjonalizm organizacji Rashtriya Swayamsevak Sangh uznawany za ideologicznego mentora BJP. - Czasami używamy nazwy "Indie", aby ci, którzy mówią po angielsku, zrozumieli. Ale musimy przestać to robić. Nazwa "Bharat" pozostanie "Bharatem" w każdym miejscu na świecie - mówił w przemówieniu.

"The Indian Express" donosi, że przeciwni zmianie są politycy opozycji, którzy zarzucają BJP zakłamywanie historii i próbę podzielenia ludzi. Sugeruję również, że podkreślenie historycznej nazwy może być podyktowane przede wszystkim bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Partie opozycyjne utworzyły bowiem w tym roku koalicję o nazwie INDIA (akronim od Indian National Developmental Inclusive Alliance), która w przyszłorocznych wyborach konkurować będzie z partią rządzącą.

Dziennikarze Al-Jazeery podkreślają, że zdaniem lokalnych mediów rząd może zadecydować o przyjęciu uchwały zmieniającej nazwę kraju podczas wrześniowego posiedzenia parlamentu, które będzie trwało od 18 do 22 września. Program posiedzenia nie został jeszcze opublikowany, więc doniesienia te nie są oficjalnie potwierdzone.