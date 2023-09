Mężczyźni izraelskiego pochodzenia w wieku od 19 do 20 lat zostali tymczasowo aresztowani po tym, jak Brytyjka oskarżyła ich o zbiorowy gwałt. Do napaści miało dojść podczas urlopu kobiety w jednym z cypryjskich hoteli - poinformował "The Guardian".

REKLAMA

Zobacz wideo Pomaska: Ten rząd nie prowadzi polityki, która sprzyjałaby kobietom

Cypr. Brytyjka oskarżyła pięciu Izraelczyków o zbiorowy gwałt

Z zeznań kobiety wynika, że mężczyźni "siłą zabrali ją z hotelowego basenu i zanieśli do jej pokoju". Tam miało dojść do wykorzystania seksualnego kobiety. Decyzję o zatrzymaniu mężczyzn podjął sąd rejonowy w Famaguście. Domniemani sprawcy zostali zatrzymani 3 września. Żaden z Izraelczyków nie przyznał się do winy, dwoje mężczyzn oświadczyło, że nigdy nie spotkali 20-letniej Brytyjki.

- Będą przetrzymywani w naszych celach w Paralimni. Traktujemy te zarzuty poważnie - przekazał funkcjonariusz policji w Ayia Napa na Cyprze. Śledczy mają teraz przejrzeć nagrania z monitoringu w hotelu, w którym miało dojść do zdarzenia. W nadchodzących dniach mężczyźni będą kolejno składać zeznania w sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że jest w kontakcie z rodzinami podejrzanych - przekazał serwis The Times of Israel.

**********

Jesteś ofiarą przemocy seksualnej? Tutaj uzyskasz pomoc

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty.

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce dochodzi do 1800-2300 gwałtów. Są to jednak tylko zarejestrowane zgłoszenia, a wiele pokrzywdzonych nie informuje o tym przestępstwie. Z kolei statystyki Niebieskiej Linii wskazują, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.