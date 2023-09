Według doniesień "Gazety Wyborczej", dziecko poleciało do Wielkiej Brytanii na wakacyjny obóz języka angielskiego. Pierwszy lot odbył się bez komplikacji, natomiast powrót przysporzył wiele stresu zarówno 13-latce z Gdańska (woj. pomorskie), jak i jej rodzinie. Ewa miała wrócić do domu korzystając z linii lotniczych LOT.

13-letnia Ewa miała wrócić z Wielkiej Brytanii do Warszawy. "LOT zostawił ją samą"

15 lipca dziewczynka pojawiła się na lotnisku London Heathrow, aby samolotem linii lotniczych LOT udać się do Warszawy. Dziecko było pod opieką reprezentanta British Summer School. Kiedy Ewa przeszła samodzielnie odprawę paszportowo-bagażową okazało się, że nastąpiły komplikacje.



- Opiekun towarzyszący Ewie nie został poinformowany, że pomimo ważnego biletu córka nie poleci zaplanowanym lotem. Informacja ta została przekazana Ewie dopiero o godzinie 18, podczas próby wejścia na pokład. Dziecko przeżyło szok - poinformowała mama 13-latki w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Rodzice podkreślili, że nikt z pracowników LOT-u nie powiadomił ich o sytuacji, co w konsekwencji doprowadziło do pozbawienia dziecka możliwości powrotu z opiekunem. Gdyby pojawiła się informacja o braku możliwości odbycia podróży powrotnej, dziewczynka mogłaby wrócić do szkoły w Oundle, aby spędzić noc, zanim wróci kolejnego dnia. - LOT zostawił ją samą na terenie terminalu, pozbawiając opieki i jakiejkolwiek informacji, co ma dalej robić - oznajmili rodzice Ewy.

Zestresowane dziecko skontaktowało się z rodzicami około godziny 19:00. Małżeństwo poprosiło, aby Ewa znalazła pracownika obsługi lotniska i poprosiła go o kontakt z opiekunami w celu wyjaśnienia problemu. W międzyczasie rodzice próbowali uzyskać informację, dzwoniąc na infolinię LOT. W efekcie otrzymali informację o przysługującym odszkodowaniu i zapowiedź, że do opieki nad dzieckiem zostanie wyznaczona osoba.

Skandal w LOT. Dziecko miało zostać pod opieką pracownika, ostatecznie zatrzymało się pod Londynem. "Córka przeżyła horror"

Zaniepokojeni rodzice udali się na lotnisko w Warszawie, gdzie kierowniczka zmiany oznajmiła, że odmowa wpuszczenia na pokład niepełnoletniego pasażera w takiej sytuacji jest niedopuszczalna. Pracownica zaproponowała umieszczenie dziecka w hotelu pod opieką pracownika linii lotniczych do czasu kolejnego lotu do Warszawy, który miał odbyć się nazajutrz, ale okazało się, że procedury nie przewidują, żeby pracownik towarzyszył dziecku podczas pobytu w hotelu. - Córka przeżyła horror, który być może na zawsze zachwiał jej poczuciem bezpieczeństwa - oznajmiła matka dziewczynki.

Alternatywą w tym wypadku miało być spędzenie nocy w terminalu, więc rodzice wyrazili zgodę na samodzielny pobyt Ewy w hotelu. Pół godziny później została ona odrzucona, ponieważ odmówiono noclegu dziecku, które nie znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej. Rodzice poprosili o pomoc znajomą mieszkającą pod Londynem, która przenocowała dziewczynkę do czasu powrotu. Po wylądowaniu w Polsce okazało się, że walizka Ewy została uszkodzona.

- Przez skandaliczne i bezduszne decyzje pracowników LOT-u nasza córka została narażona na potężny stres i być może niebezpieczeństwo, a my na nerwy i dodatkowe koszta - stwierdzili rodzice 13-latki. Po zdarzeniu wysłali również do Sekcji Reklamacji Pasażerskich LOT-u pismo z żądaniem wyjaśnienia sytuacji oraz roszczeniem o odszkodowanie. Według doniesień "Gazety Wyborczej", nadal nie otrzymali żadnej odpowiedzi.