USA. Apokalipsa na festiwalu Burning Man. Pustynia zamieniła się w morze błota. Uwięziła tysiące osób

Zobacz wideo Kaczyński krótko wyjaśnił, dlaczego zmienił okręg wyborczy

Intensywne opady deszczu nad amerykańskim stanem Nevada sprawiły, że pustynia Black Rock, gdzie do 4 września trwał festiwal Burning Man, zamieniła się w morze błota. Utknęły w nim samochody, a w samochodach dziesiątki tysięcy uczestników kultowej imprezy. Organizatorzy festiwalu poinformowali, że dojazd do najbliższego miasta został zamknięty "na pozostałą część wydarzenia", a ludzi poproszono o schronienie się i oszczędzanie żywności, wody oraz paliwa. W poniedziałek po południu część terenu wyschła na tyle, że pierwsze auta zdołały wyjechać z północnej pustyni Nevady - informuje Associated Press.

REKLAMA

USA. Dramat na festiwalu Burning Man. Wstrzymano ruch pojazdów

Festiwal został zamknięty dla pojazdów po tym, jak w piątek na pustynię spadło ok. 1,5 centymetra deszczu, powodując podtopienia. Piasek i pył, który zazwyczaj występuje w tym miejscu, zmieniły się w błoto, które sięgało uczestnikom wydarzenia do kostek.

Deszcz w ciągu ostatnich 24 godzin spowodował sytuację, która wymagała całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów

- przekazała U.S. Bureau of Land Management, agencja zarządzająca terenem, na którym odbywa się impreza. Jak dodano w sobotnim oświadczeniu, "oczekuje się, że spadnie więcej deszczu, a warunki nie poprawią się na tyle, aby umożliwić pojazdom wjazd".

W czasie festiwalu doszło do śmierci jednej osoby, jednak służby podkreśliły, że ta sprawa nie miała związku z warunkami atmosferycznymi i problemami z opuszczeniem terenu festiwalu. Szeryf pobliskiego hrabstwa Pershing powiedział, że prowadzi dochodzenie, ale nie podał do tej pory przyczyny zgonu 40-letniego mężczyzny ani żadnych okoliczności, w jakich do niej doszło - dodaje AP. O wydarzeniach na festiwalu Burning Man został poinformowany prezydent USA. Joe Biden powiedział dziennikarzom w Delaware w niedzielę, że Biały Dom jest w kontakcie z lokalnymi władzami.

Nieudany festiwal Burning Man w Nevadzie. Uczestnicy nie mogli opuścić wydarzenia

Zamknięcie dróg nastąpiło w sobotę wieczorem, tuż przed pierwszym z dwóch uroczystych ognisk, które są punktami kulminacyjnymi festiwalu i mają symbolizować zamknięcie pewnego rozdziału, domknięcie przeszłości. Wydarzenie tradycyjnie kończy się spaleniem dużej drewnianej kukły w kształcie człowieka i drewnianej konstrukcji świątyni podczas ostatnich dwóch nocy, ale ogniska zostały przełożone, ponieważ władze pracowały nad ponownym otwarciem dróg wyjazdowych.

Wydarzenie rozpoczęło się 27 sierpnia i miało się zakończyć w poniedziałek rano. Organizatorzy poinformowali jednak, że dopiero w poniedziałek około godziny 2:00 w nocy czasu lokalnego zezwolili na wyjazd pierwszych uczestników festiwalu. Czas oczekiwania w kolejce, która utworzyła się do drogi wyjazdowej, sięgał pięciu godzin.

***