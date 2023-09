Biały Dom potwierdza: Kim Dzong Un i Władimir Putin mają wkrótce spotkać się we Władywostoku

Zobacz wideo Marzena Okła-Drewnowicz mówi o kondycji służby zdrowia w Świętokrzyskiem

Biały Dom potwierdził spotkanie przywódców Korei Północnej Kim Dzong Una i Rosji Władimira Putina - informuje CNN. - Mamy informacje, że Kim Dzong Un oczekuje, że dyskusja z Putinem będzie kontynuowana i będzie mieć najwyższą rangę na poziomie dyplomatycznym - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson, komentując doniesienia o negocjacjach w sprawie broni między Rosją a Koreą Północną. Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych podkreślili w poprzednim tygodniu, że oba kraje posuwają się "aktywnie naprzód" w procesie negocjacji w sprawie kolejnej potencjalnej umowy zbrojeniowej, w której Pjongjang może dostarczyć broń w celu wsparcia wysiłków wojennych Rosji w Ukrainie.

USA wezwały Koreę Północną "do zaprzestania negocjacji z Rosją w sprawie broni"

W swoim oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson podkreśliła, że USA wezwały Koreę Północną "do zaprzestania negocjacji z Rosją w sprawie broni i przestrzegania publicznych zobowiązań, które Pjongjang podjął, aby nie dostarczać ani nie sprzedawać broni Rosji". Rzecznik bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że pomimo dementowania doniesień o wspieraniu Moskwy Pjongjang dostarczył w zeszłym roku rakiety i pociski do Rosji. Broń miała trafić w ręce najemników prywatnej armii najemniczej Grupy Wagnera.

"New York Times" wcześnie informował, że jeszcze w tym miesiącu delegacja z Pjongjangu uda się do Rosji. Jak przekazano, ma dotrzeć pociągiem pancernym do Władywostoku, gdzie ma dojść do rozmów z gospodarzem Kremla, Władimirem Putinem. Rozmowy liderów mają dotyczyć m.in. możliwości dostarczenia Rosji większej ilości broni na potrzeby wojny w Ukrainie oraz współpracę wojskową Rosji i Korei Północnej - podkreśla "NYT".

USA potwierdzają: jeszcze w tym miesiącu spotkanie Kim Dzong Una i Władimir Putina

Według źródeł amerykańskich Putin chce, aby Kim Dzong Un zgodził się wysłać Rosji pociski artyleryjskie i przeciwpancerne. W zamian północnokoreański przywódca ma oczekiwać od Rosji dostarczenia Korei Północnej zaawansowanej technologię dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie jądrowym. Kim szuka również pomocy żywnościowej dla swojego narodu.

Cytowani przez "NYT" urzędnicy USA wskazali, że obaj przywódcy będą uczestniczyć we Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbędzie się na terenie kampusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku w dniach 10-13 września. Kim ma planować również odwiedziny w bazie okrętów rosyjskiej floty na Pacyfiku.

