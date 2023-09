Najpierw Katarzyna II i "wielka Rosja", teraz Czyngis-Chan. Papież stawia za wzór kolejne imperium

Podczas swojej wizyty w Mongolii papież Franciszek wygłosił przemówienie do władz kraju, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Obserwatorzy poczynań papieża zwrócili uwagę, że hierarcha znów nie uniknął kontrowersji. Papież chwalił imperium, choć zaledwie kilka dni wcześniej przedstawiciele Kościoła zapewniali, iż Franciszek jest "przeciwnikiem wszelkich form imperializmu".

"Przybywam do Mongolii w czasie ważnej dla was rocznicy, 860-lecia urodzin Czyngis-Chana. Ogarnianie przez wieki ziem tak odległych i zróżnicowanych, uwypukliło niezwykłą zdolność waszych przodków do uznania doskonałości ludów, które tworzyły ogromne terytorium imperium i do oddania ich na służbę wspólnego rozwoju. Jest to przykład, który należy docenić i ponownie zaproponować w naszych czasach. Dałby Bóg, żeby na ziemi spustoszonej przez nazbyt wiele konfliktów, odtworzyły się, z poszanowaniem ustawodawstwa międzynarodowego, warunki do tego, co kiedyś było pax mongolica, to jest brakiem konfliktów" - mówił papież.

Imperia, które wychwala papież Franciszek

"Papież Franciszek tydzień po wpadce z wychwalaniem Piotra I i Katarzyny II stawia teraz za wzór Czyngis Chana i jego imperium. On i jego 'dyplomaci' przeoczyli, iż w 1240 r., gdy Mongołowie zdobyli Kijów, to wymordowali 96 proc. mieszkańców, 48 tys. ludzi" - napisał Łukasz Adamski z Centrum Mieroszewskiego.

Zwrócił też uwagę, że niemal dokładnie spełniły się obawy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, "Oby tylko papież nie wychwalał 'wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa' imperium krwawego Czyngis-chana, tak jak niedawno wychwalał imperium okrutnych carów rosyjskich Piotra I i Katarzyny II" - pisał duchowny.

Głos w sprawie zabrał też serwis Historia.org.pl, który przypomniał, że w 1241 roku wojska mongolskie spustoszyły Małopolskę. "Kulminacyjnym momentem inwazji była bitwa pod Legnicą, w której siły polskie pod wodzą Henryka II Pobożnego stawiły zacięty opór, mimo że ostatecznie poniosły porażkę. Ta bitwa, choć tragiczna, opóźniła ewentualne dalsze postępy Mongołów w kierunku zachodniej Europy" - napisano i dodano, że podczas tej wyprawy Mongołowie zamordowali 20 tys. Polaków, a kolejne dwa tysiące wzięto w niewolę.

Serwis stworzył też listę imperiów, które papież już pochwalił i tych, których jeszcze pochwalić nie zdołał. "Lista będzie aktualizowana" - ironizowano.

Papież o "wielkiej Rosji", Kijów oburzony

Nieco ponad tydzień temu Franciszek - w rozmowie online z młodzieżą katolicką zgromadzoną w Petersburgu - zaapelował, aby młodzi Rosjanie nie zapominali nigdy o dziedzictwie wielkiej Rosji, w tym Piotra I i Katarzyny II.

- Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście spadkobiercami wielkiej Rosji: wielkiej Rosji świętych, władców, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego imperium – wielkiego, oświeconego, [kraju] wielkiej kultury i wielkiej ludzkości. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa, jesteście spadkobiercami wielkiej Matki Rosji, kontynuujcie to - powiedział.

Na słowa papieża zareagowały władze w Kijowie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Oleg Nikolenko skomentował wypowiedź za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Właśnie taką imperialistyczną propagandą, 'duchowymi podstawami' i 'potrzebą' ratowania 'wielkiej matki Rosji' Kreml usprawiedliwia zabijanie tysięcy Ukraińców i ukraińskich kobiet oraz zniszczenie setek ukraińskich miast i wiosek" - napisał na Facebooku.

Stolica Apostolska w komunikacie stwierdziła, że papież "zamierzał zachęcić młodych ludzi do zachowania i promowania wszystkiego, co pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturowym i duchowym, a na pewno nie do wychwalania imperialistycznej logiki i osobistości rządzących, cytowanych, by wskazać pewne historyczne okresy odniesienia". Nuncjatura apostolska w Kijowie oświadczyła, że papież Franciszek nigdy nie zachęcał do imperialistycznych idei i jest przeciwnikiem wszelkich form imperializmu i kolonializmu.