Podczas nocnego ataku na ukraińskie porty nad Dunajem rosyjskie drony Szahed spadły na terytorium Rumunii - powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikołenko, powołując się na dane Państwowej Służby Granicznej. Polityk opublikował w sieci także zdjęcie eksplozji po rumuńskiej stronie Dunaju, wykonane przez ukraińską straż graniczną w pobliżu miasta Izmaił.

MSZ Ukrainy: Na terytorium Rumunii spadły i eksplodowały rosyjskie drony Szahed

"Według informacji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy dziś w nocy podczas masowego ataku Rosji w rejonie Portu Izmail rosyjski "Szahed" spadł i eksplonował na terytorium Rumunii" - czytamy we wpisie Nikołenki na Facebooku.

"To kolejny dowód na to, że rosyjski terror rakietowy stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla krajów sąsiadujących z nią, w tym państw członkowskich NATO" - podkreślił rzecznik ukraińskiej dyplomacji. Ołeh Nikołenko wezwał sojuszników Ukrainy do przyspieszenia dostaw dodatkowych systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej oraz lotnictwa bojowego.

Rosyjskie drony eksplodowały na terytorium Rumunii? MON w Bukareszcie zaprzecza

Tymczasem jak podaje Agencja Reutera, rumuński MON zdementował tę informację. Rzecznik resortu przekazał, że oświadczenie w sprawie zostanie wydane później w poniedziałek.



