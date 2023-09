Papież Franciszek zwrócił się do chińskich katolików. "Bądźcie dobrymi obywatelami"

Na zakończenie mszy, odprawionej w stolicy Mongolii Ułan Bator, papież Franciszek poprosił do siebie biskupa Hongkongu, Stephena Chow Sau-yana, i emerytowanego biskupa, kardynała Johna Tonga Hona. - Ci dwaj bracia biskupi, to emerytowany i aktualny biskup Hongkongu. Chciałbym skorzystać z ich obecności, aby przesłać serdeczne pozdrowienia szlachetnemu narodowi chińskiemu - mówił.

REKLAMA

Całemu narodowi życzę wszystkiego najlepszego, a także stałego kroczenia naprzód, rozwoju. A chińskich katolików proszę, aby zawsze byli dobrymi chrześcijanami i dobrymi obywatelami. Wszystkim najlepsze życzenia

- powiedział papież.

Zobacz wideo Czy papież powiedział coś o Putinie? Mina Andrzeja Dudy na to pytanie bezcenna

Jak informują włoskie media, wielu chińskich biskupów nie otrzymało zezwolenia władz na podróż do Mongolii. Do Ułan Bator przybyło około 200 wiernych z Chin. Mówili dziennikarzom, że było to możliwe, ale z pewnymi trudnościami.

W sobotę podczas spotkania z duchownymi z Mongolii papież powiedział, że Kościół nie stawia przed sobą celów politycznych, więc rządy i instytucje świeckie nie powinny się niczego ze strony Kościoła obawiać. Zdaniem komentatorów, słowa te były skierowane do władz chińskich i rosyjskich.

Chrześcijaństwo w Chinach dozwolone, ale inwigilowane

Jak zauważa CNN, w Chinach oficjalnie jest około 6 milionów chrześcijan, ale rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, bo wiele kościołów działa w podziemiu, by nie rzucać się w oczy władzy w Pekinie. "Chiny oficjalnie są państwem świeckim, ale praktyki religijne są legalne - aczkolwiek pod ścisłym nadzorem i inwigilowane przez rząd" - pisze stacja.

Chrześcijaństwo jest jedną z pięciu religii, które uznaje państwo, ale przez wiele lat wybierano i wyświęcano tylko biskupów wybieranych przez Pekin, a nie przez Watykan. Dopiero w 2018 roku doszło do porozumienia, którego szczegółów nigdy jednak nie podano.

Służby prasowe Watykanu poinformowały, że zgodnie ze zwyczajem dyplomatycznym, przelatując nad Chinami Papież przesłał prezydentowi Xi Jinpingowi pozdrowienie z życzeniami, gdy przekraczał przestrzeń powietrzną Chin w drodze do Mongolii. "Zapewniając Cię o moich modlitwach za pomyślność narodu, przyzywam Boskiego błogosławieństwa jedności i pokoju" - brzmiał telegram. Pekin odpowiedział na życzenie Franciszka za pośrednictwem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbina. Chiny, jak powiedział, "są gotowe kontynuować współpracę z Watykanem, aby zaangażować się w konstruktywny dialog, poprawić zrozumienie i wzmocnić wzajemne zaufanie", w celu "poprawy stosunków między dwoma państwami".