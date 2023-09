Harry Potter znika z półek księgarni w Rosji. Media: Ludzie wykupują książki w popłochu

Zobacz wideo Wpadka podczas konferencji PiS-u. Kaczyński uciszył Bochenka "Ale cii!"

Cykl siedmiu książek o Harrym Potterze trafił do pierwszej piątki najlepiej sprzedających się książek w Rosji - podkreśla "Kommersant". Rosyjscy czytelnicy wykupują na zapas serię J.K. Rowling, a dodruków w Rosji nie będzie, ponieważ po inwazji na Ukrainę umowa licencyjna została zerwana. Powieści zostały także usunięte z platform internetowych bibliotek, dostępne są jedynie w bibliotekach tradycyjnych. Rosyjski portal cytuje jedną z pracownic Rosyjskiego Związku Księgarzy, która zaznaczyła, że obecnie "wyprzedają się już resztki przedwojennych nakładów".

REKLAMA

Harry Potter znika z półek księgarni w Rosji. "Ludzie wykupują książki w popłochu"

Cena książek o Harrym Potterze nieznacznie wzrosła z powodu inflacji, portal szacuje, że jest to ok. 7,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. "Koszt książki to około 700-800 rubli [30-37 zł - przyp. red.], co wynika oczywiście z faktu, że zgodnie z obecną umową wydawca sprzedał resztę nakładu, a czytelnicy zdecydowali się kupić do wykorzystania w przyszłości" - dodała Ekaterina Kozhanova z Rosyjskiego Związku Księgarzy. "Kommersant" zaznacza, że "następne pokolenie nie będzie miało dostępu do legalnych wydań Harry'ego Pottera, ale książki będą dostępne w pirackich kopiach". Zwraca też uwagę na to, że coraz bardziej rozwija się nielegalny przywóz książek z krajów ościennych.

Ze względu na masowe zakupy w księgarniach sagi J. K. Rowling całkowita wartość sprzedaży wszystkich siedmiu tomów serii o Harrym Potterze od stycznia do czerwca 2023 r. wyniosła 38,5 miliona rubli - wyliczył Rosyjski Związek Księgarzy. Wskazał, że najlepiej wyprzedają się wydawnictwa Machaon z ilustracjami Jima Kaya. "Odnotowujemy również wzrost sprzedaży książek J.K. Rowling w języku angielskim. Teraz w sklepie internetowym i detalicznym wzrost wynosi 30 proc." - cytują rosyjskie media.

Wydawania książek w Rosji odmówili też niektórzy inni sławni pisarze - wśród nich jest m.in. autor horrorów Stephen King i brytyjski autor fantasy i science fiction Neil Gaiman, a także wydawnictwa Penguin czy Macmillan.

***