Rosjanie, próbując utrzymać swoje pozycje w Ukrainie, uciekają się do podpalania pól minowych, które sami zastawili. "Stosują nową taktykę, dzięki której i tak już zdradzieckie pola minowe stają się jeszcze bardziej śmiercionośne" - podał "The New York Times". Dziennikarze towarzyszyli żołnierzom piechoty morskiej, którzy stacjonowali na południu kraju w sierpniu i zmierzali do Mariupola.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Wojna w Ukrainie. Rosja próbuje chronić swoje pozycje

Ukraiński oddział piechoty morskiej walczy obecnie na południowym froncie w Ukrainie. "Marines walczą na linii biegnącej na południe wzdłuż wiejskiej drogi wijącej się przez dolinę rzeki Mokri Yali, gdzie Ukraińcy odbili szereg wiosek od czasu rozpoczęcia kontrofensywy w czerwcu. Następnym głównym celem szturmu jest Staromłyniwka w obwodzie donieckim" - poinformował dziennik.

W rozmowie z "The New York Times" żołnierze opowiedzieli o tym, co dzieje się na polu walki. "Marines twierdzą, że Rosjanie również dostosowują się do trudnej sytuacji na froncie, stosując między innymi nową taktykę" - napisał "The New York Times". "Na przykład polewają pole wypełnione minami środkiem łatwopalnym. Gdy Ukraińcy zabiorą się do oczyszczania pola, Rosjanie zrzucają granaty z dronów. Tworzą wtedy morze ognia i eksplozji" - dodano.

Wojna w Ukrainie. Żołnierze walczą na południu kraju

Andrij, weteran należący do piechoty morskiej, wraz z grupą 10 żołnierzy stworzył grupę szturmową, której misja polegała na początku na zajęciu jednego z domów we wsi na południu Ukrainy. To tam stacjonowali rosyjscy żołnierze. Miesięczna kampania, w której brali udział Ukraińcy, miała przełamać silnie ufortyfikowane osady rosyjskie w południowej części kraju.

Małe grupy szturmowe miały atakować pojedyncze wioski i tamtejsze okopy, domy lub linie obronne wroga. "Trudno jest prowadzić wojnę, wioska po wiosce, dom po domu, bez gwarancji sukcesu. Jednak po zdobyciu i zabezpieczeniu ocalałe rosyjskie fortyfikacje stanowią dla Ukraińców bazę do planowania kolejnego ruchu" - podał "The New York Times", powołując się na relacje żołnierzy.

Ukraińscy żołnierze piechoty morskiej zamierzają w najbliższym czasie przemieścić się w stronę Morza Azowskiego, aby znaleźć miejsce na "przecięcie tzw. mostu lądowego pomiędzy Rosją a okupowanym Krymem". Na zachodzie ukraińskie siły zmierzają w kierunku Melitopola. "Rosjanie stawiają zaciekły opór, chronieni przez umocnione pozycje, pola minowe i przewagę powietrzną. Marines spodziewają się, że walka będzie krwawa i powolna" - podał "The New York Times". - Rosjanie mają więcej artylerii, więcej czołgów, więcej dronów i więcej ludzi - przekazał weteran piechoty morskiej o imieniu Denis.