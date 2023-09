Niespokojna noc w Moskwie. Chaos na lotniskach, ewakuacja dworca kolejowego

"Według serwisu Yandex Timetables w nocy z soboty na niedzielę w Moskwie odwołano około 23 lotów, a 19 było opóźnionych" - przekazała rosyjska agencja TASS. "Na godzinę 0:26 czasu moskiewskiego na lotnisku Wnukowo odwołano sześć lotów, opóźnionych było pięć kolejnych, a na lotnisku Szeremietiewo opóźnionych było sześć lotów. Na Domodiedowie wstrzymano osiem lotów, a 17 kolejnych odwołano" - wylicza TASS. Nie podano jednocześnie informacji o możliwych przyczynach.

To kolejna taka sytuacja, do której dochodzi w Rosji w ostatnich dniach. W piątek na moskiewskich lotniskach Wnukowo i Domodiedowo odwołano 20 lotów, a ponad 30 było opóźnionych. "Według serwisu Flightradar24 w przestrzeni powietrznej nad południową częścią Moskwy nie ma obecnie żadnego samolotu" - informował w piątek rano serwis News.ru. Tego samego dnia w godzinach porannych mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że w pobliżu miasta Lubiercy w obwodzie moskiewskim "udaremniono kolejną próbę przelotu drona do Moskwy".

Również w nocy z soboty na niedzielę doszło do ewakuacji Dworca Kijowskiego w Moskwie w związku z doniesieniami o zagrożeniu bombowym. Na miejscu nie znaleziono jednak żadnych materiałów wybuchowych.

Rosjanie zawiesili też ruch na moście, łączącym okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim poprzez Cieśninę Kerczeńską. Poinformowały o tym w niedzielę rano na Telegramie rosyjskie władze okupacyjne. Nie podano przyczyn tej decyzji. Wiadomo jedynie, że nie działa zarówno przeprawa kolejowa, jak i drogowa.

Most Krymski, ważny zarówno dla rosyjskiej logistyki, jak i symboliki okupacji ukraińskich terytoriów przez Moskwę, jest ostatnio celem wielu ataków ze strony ukraińskiej. Cieśnina Kerczeńska jest wąskim gardłem wojskowego wsparcia sił rosyjskich na okupowanych obszarach obwodów chersońskiego i zaporoskiego. W październiku ubiegłego roku na moście doszło do eksplozji, która doprowadziła do częściowego zawalenia się jednej z dwóch jezdni mostu drogowego oraz pożaru pociągu z cysternami paliwa na moście kolejowym. Do ataku przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Z kolei Rosjanie atakowali Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę za pomocą dronów. Celem były między innymi urządzenia służące do przeładunku zboża w obwodzie odeskim. Ranne zostały co najmniej dwie osoby. Dowództwo Ukraińskich Sił Powietrznych informuje w mediach społecznościowych, że przeloty bezzałogowców zanotowano w obwodzie chersońskim i mikołajowskim.

"Nieprzyjaciel wystrzelił serię dronów z okolic poligonu Chauda na Krymie, a także z Primorsko-Achtarska na terenie Federacji Rosyjskiej" - czytamy w raporcie. Nad południową częścią obwodu odeskiego przeleciało 25 dronów Szahid. 22 z nich udało się zestrzelić. Alarm przeciwlotniczy w regionie trwał ponad 3 godziny.