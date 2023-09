Ukraińskie wojsko wykorzystuje drony do licznych ataków na cele wojskowe najeźdźcy. W ostatnich dniach doszło do wielu takich akcji, które były przeprowadzone nie tylko na okupowanych przez Rosję ziemiach Ukrainy, ale też na obszarze Federacji Rosyjskiej. Póki co jednak Ukraina nie przyznaje się do wszystkich działań na terenie Rosji, chociaż niejednokrotnie wyrażała zadowolenie w związku z tego typu atakami.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński dron uciekł przed dwoma śmigłowcami i samolotem

Nagranie zostało udostępnione przez wywiad, który działa przy Ministerstwie Obrony Ukrainy. Zostało ono zarejestrowane przez kamerę, która znajdowała się na jednym z dronów wysłanych z misją bojową na Krym.

"Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wychodzą bez szwanku nie tylko po spotkaniach z obroną powietrzną raszystów (w ten sposób Ukraińcy określają Rosjan - red.), ale także po bezpośrednich starciach z samolotami wroga" - można przeczytać na stronie wywiadu. Z opisu wynika, że w momencie ataku dron znajdował się nad rejonem półwyspu Tarchankuckiego, który znajduje się w północno-zachodniej części Półwyspu Krymskiego.

Ukraiński dron był ścigany przez dwa helikoptery bojowe oraz jeden samolot (na 19-sekundowym nagraniu widać tylko jeden ze śmigłowców). Rosyjskie jednostki nieustannie ostrzeliwały ukraińską maszynę. Mimo tego dron z sukcesem opuścił "pole bitwy" i nie odnosząc jakichkolwiek zniszczeń wrócił do bazy. "Co za banda niezdarnych przegranych" - miał skomentować akcję Rosjan operator ukraińskiego drona, którego cytuje portal Ukraińska Prawda.