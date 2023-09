Osoby zbliżone do kierownictwa rosyjskich sił bezpieczeństwa poinformowały na kanale "VChK-OGPU" w serwisie Telegram o planach Prigożyna na wypadek jego śmierci. Okazuje się, że szef "opracował kiedyś instrukcje zawierające algorytmy działania Grupy Wagnera w ramach różnych scenariuszy, w tym eliminacji całej czołówki najemników" - napisano.

Jewgienij Prigożyn wydał instrukcje na wypadek swojej śmierci. Wyłonił następcę

Kanał informacyjny "VChK-OGPU" poinformował 28 sierpnia, że zgodnie z instrukcją Prigożyna, po potwierdzeniu jego śmierci "szefem Grup Wagnera ma zostać dowódca ze znakiem wywoławczym Lotos". "Może to zostać ogłoszone natychmiast po pogrzebie Prigożyna - wówczas Lotos wyłoni się z cienia" - czytamy we wpisie.

Poinformowano również, że według informacji przekazanych przez źródła "VChK-OGPU", gdy większość bojowników Grupy Wagnera opuści Białoruś, przywódcy dowiedzą się, że czekają ich trzy tygodnie wakacji. Następnie większość grup uda się do Afryki. "Wiadomo, że gotowe do walki są jednostki 5. i 10., które wylądują odpowiednio w Libii i Mali" - czytamy we wpisie. Kanał poinformował, że ze względu na katastrofę samolotu "oczywiście nie ma teraz o tym mowy".

Rosja. Prigożyn zginął w katastrofie samolotu wraz ze swoimi bliskimi współpracownikami

Jewgienij Prigożyn, Walery Czekałow oraz jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin zginęli 23 sierpnia w katastrofie samolotu Embraer Legacy 600. Maszyna leciała z Moskwy do Petersburga. 29 sierpnia Prigożyn został pochowany na cmentarzu znajdującym się na obrzeżach Petersburga.

Uroczystość miała charakter zamknięty, uczestniczyła w nim jedynie rodzina i bliscy. Zdaniem ekspertów za katastrofę samolotu jest odpowiedzialny Władimir Putin. Prezydent Rosji miał się w ten sposób zemścić za "marsz sprawiedliwości" na Moskwę, w której wzięła udział Grupa Wagnera.