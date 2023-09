Strona białoruska twierdzi, że w piątek 1 września doszło do naruszenia jej przestrzeni powietrznej. "Polski śmigłowiec wojskowy Mi-24 przekroczył granicę państwową na małej wysokości, przeleciał na głębokość 1,2 km w głąb terytorium Białorusi, a następnie wrócił do Polski" - donosi białoruska agencja informacyjna BelTA.

Białoruś: Polski śmigłowiec naruszył naszą przestrzeń powietrzną

Następnie BelTA przekazała, że w związku z "faktem naruszenia granicy państwowej Białorusi przez śmigłowiec Polskich Sił Zbrojnych" wezwano chargé d'affaires RP na Białorusi Wojciecha Filimonowicza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jabłoński w odpowiedzi na tę decyzję zapowiedział "adekwatną reakcję".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi przekazało, że "strona polska jest zobowiązana do udzielenia odpowiednich wyjaśnień i przeprowadzenia dokładnego dochodzenia w sprawie incydentu". Białoruś zażądała od Polski dokładnego zbadania naruszenia granicy państwowej - informuje agencja.

Białoruskie MSZ zwraca Polsce uwagę na "na niedopuszczalność naruszenia granicy państwowej Republiki Białorusi". Oprócz tego, zwrócono się z pilną prośbą do Warszawy o "podjęcie działań w celu wykluczenia takich incydentów w przyszłości".

Jabłoński: Być może jest to prowokacja białoruska

Do tych informacji odwołał się na antenie Polsat News Paweł Jabłoński. - Będziemy analizowali sytuację, natomiast z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do komunikatów strony białoruskiej, bo to przedłużenie reżimu rosyjskie - skomentował incydent wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński na antenie Polsat News. - Być może jest to prowokacja białoruska, co byłoby zupełnie naturalne - dodał.

Minister przekazał także, że w białoruskich mediach można "regularnie przeczytać artykuły, że Polska ma dokonać ataku na Białoruś". - Tego typu bredni jest tam bardzo dużo - powiedział. Jabłoński dodał także, że do czasu wyborów parlamentarnych w Polsce można spodziewać się "jeszcze bardzo wielu prowokacji ze strony Białorusi".

Wojsko Polskie: To są prowokacje i kłamliwe oskarżenia

Ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w rozmowie z Wirtualną Polską stanowczo zaprzecza doniesieniom strony białoruskiej. - Mogę definitywnie zaprzeczyć. Informacje, które strona białoruska zamieszcza, to są prowokacje i kłamliwe oskarżenia. Ze wszystkich meldunków i zapisów systemów radiolokacyjnych można stwierdzić, że nie doszło do przekroczenia granicy z naszej strony - powiedział Goryszewski w rozmowie z portalem.

Białowieża. Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Przypomnijmy, że równo miesiąc temu (1 sierpnia) dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicy Białowieży. Informację potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - donosiło wówczas MON.