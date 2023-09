Gęsty dym nad podmoskiewską miejscowością. Ukraińcy trafili w rosyjską fabrykę rakiet

W piątek ukraińskie drony trafiły w fabrykę produkującej części do rosyjskich rakiet dalekiego zasięgu. Zakład mieści się w podmoskiewskich Lubiercach. Władze rosyjskiej stolicy twierdzą, że bezzałogowce zostały strącone, ale Ukraińcy mają inne informacje.

Rosja. Drony zaatakowały w podmoskiewskich Lubiercach

Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego potwierdził, że w Lubiercach doszło do pożaru w fabryce produkującej części elektroniczne do pocisków rakietowych. - Doszło do pożaru w zakładach elektronicznych w Tomilinie. Rosjanie produkują tam elektronikę do rakiet - powiedział Jusow cytowany przez RBK Ukraina.

Jak dodał, nie jest prawdą, że obrona przeciwlotnicza strąciła drona. Taką wersje podawały rosyjskie władze. Portal Ukraińska Prawda Donosi, że według jej źródeł za atakiem stoi wywiad wojskowy Ukrainy. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania, na którym widać kłęby dymu.

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko napisał na portalu X, że "fabryka podobno produkuje komponenty do pocisków Kalibr".

Tego samego dnia władze rosyjskich obwodów kurskiego i biełgorodzkiego poinformowały, że w piątek doszło do ataków z użyciem dronów. W ich wyniku miał zostać trafiony budynek administracyjny i dom mieszkalny w Kurczatowie, położonym niedaleko Kurskiej Elektrowni Atomowej.

Moskwa. Ruch na lotniskach został wstrzymany

W piątek rano rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS poinformowała, że ponad 10 lotów zostało przekierowanych na alternatywne lotniska z powodu "ograniczeń w moskiewskiej przestrzeni powietrznej". Informację przekazała Federalna Agencja Transportu Lotniczego. Decyzja zapadła po ataku ukraińskich dronów. "Dziś rano, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów cywilnych samolotów, loty z lotnisk Wnukowo, Szeremietiewo i Domodiedowo, a także z lotniska Żukowskiego, zostały tymczasowo ograniczone. Ze względu na ograniczone wykorzystanie przestrzeni powietrznej 14 samolotów skierowano na alternatywne lotniska. Pasażerowie tych lotów zostaną zabrani do miejsc docelowych" - głosi oświadczenie.

Wcześniej mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że dron został przechwycony w drodze do stolicy w rejonie luberieckim. Według niego wstępnie nie było ofiar ani zniszczeń. "Obecnie wszystkie trzy lotniska w Moskwie i lotnisko Żukowski działają normalnie" - przekazała agencja TASS.