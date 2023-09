Spotkanie Recepa Erdogana z poszukiwanym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimirem Putinem zapowiadano już w lipcu. Pierwotnie to Putin miał polecieć do Ankary. Zdaniem niezależnych rosyjskich komentatorów Putin wystraszył się, że może zostać aresztowany i najpierw zrezygnował z udziału w szczycie państw afrykańskich, który odbył się w Johannesburgu, a teraz nie poleci do Turcji.

Ostatecznie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w rozmowie m.in. z agencją Interfax, że do rozmów Putina i Erdogana dojdzie w poniedziałek w Soczi w Kraju Krasnodarskim (wcześniejsze doniesienia mówiły o 8 września). Do ostatniego spotkania obu polityków doszło niemal rok temu w Astanie.

Rosja. Spotkanie Putina i Erdogana

Kluczowym tematem negocjacji polityków ma być czarnomorska inicjatywa zbożowa, z której Moskwa wycofała się w lipcu. Zapewniała ona bezpieczny przepływ statków przewożących ziarno z ukraińskich portów. Głównymi odbiorcami zboża były kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. 17 lipca Rosja ogłosiła zerwanie umowy zbożowej i zagroziła konsekwencjami stronom, które zdecydują się kontynuować inicjatywę bez udziału Federacji Rosyjskiej. Ponadto Moskwa intensywnie ostrzeliwuje infrastrukturę portową Odessy i innych ukraińskich miast na południu kraju.

O wznowieniu porozumienia zbożowego umożliwiającego Kijowowi transport ziarna drogą morską rozmawiali przed kilkoma dniami ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Turcji Dmytro Kułeba i Hakan Fidan. W ocenie Kułeby tylko Erdogan może skłonić Putina do przywrócenia porozumienia zbożowego.