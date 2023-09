Polak zmarł za granicą. Policja zapomniała poinformować rodzinę. "To chore"

Jak opisuje RMF24, Pan Mariusz, mieszkaniec małopolskiego powiatu bocheńskiego, w maju wyjechał do pracy do Wiednia. Kiedy po kilku dniach rodzina utraciła z nim kontakt i zgłosiła na policję jego zaginięcie. Okazało się, że mężczyzna zmarł 24 maja w wyniku wylewu.

Jak czytamy w RMF FM, Komenda Główna Policji otrzymała informację o śmierci Polaka w Austrii 22 czerwca, ale nie powiadomiła od razu rodziny. Z niewiadomego powodu zrobiła to dopiero 10 sierpnia. W między czasie strona austriacka pochowała mężczyznę na swój koszt.

Córka zmarłego o zachowaniu polskiej policji: To chore

Córka zmarłego pani Ewelina relacjonuje w rozmowie ze stacją, że o śmierci ojca dowiedziała się z austriackiej strony. - Wpisaliśmy PESEL taty i wyskoczyła nam data i miejsce pochówku, dokładna alejka i numer grobu. Wszystkiego dowiedzieliśmy się sami - mówi.

Jak podkreśla, gdyby wcześniej uzyskali informację o jego śmierci, to mogliby godnie pochować tatę. - Ktoś pochował go bez naszej zgody, kilkaset kilometrów od nas. To jest chore - podkreśla.

To jednak nie jedyne problemy rodziny. Teraz bliscy zmarłego próbują sprowadzić jego zwłoki do kraju. Okazuje się jednak, że nie zostaną one wydane dopóki strona austriacka nie otrzyma zapłaty 4 tys. euro za pochówek.

Pani Ewelina powiedziała dziennikarzowi RMF FM, że polska policja twierdzi, iż informacja o śmierci pana Mariusza "gdzieś tam utkwiła". Funkcjonariusze - jak przekazała - wskazują na niedokładny przepływ informacji.

KGP zapytana przez stację o stanowisko w tej sprawie poinformowała, że "zostały wdrożone czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy". Jak dodano, "jeżeli wykażą one jakiekolwiek niedociągnięcia z naszej strony, już dzisiaj wyrażamy ubolewanie, rozumiejąc ból rodziny i prosząc o cierpliwość w wyjaśnieniu sprawy".