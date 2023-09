Kreml po raz pierwszy o śmierci Prigożyna: Mogło to być celowe działanie ''osób trzecich"

"Ciało Jewgienija Prigożyna zostało oficjalnie zidentyfikowane w kostnicy przez jednego z dowódców Grupy Wagnera. Głównym znakiem był brak palca" - poinformował 24 sierpnia nieoficjalnie kanał WCzK-OGPU, powiązany ze źródłami w rosyjskich służbach specjalnych. W środę 30 sierpnia Kreml po raz pierwszy otwarcie przyznał, że za śmierć Jewgienija Prigożyna mogą być odpowiedzialne osoby trzecie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w czwartek, że śledczy rozważają możliwość celowego zestrzelenia samolotu Jewgienija Prigożyna. - Jest oczywiste, że rozważane są różne wersje, w tym wersję - wiecie o czym mówimy – nazwijmy ją, celowym okrucieństwem - powiedział Pieskow zapytany o śledztwo. Zaznaczył ponadto, że śledczy nie wyciągnęli jeszcze formalnych wniosków na temat tego, co dokładnie się wydarzyło.

Przyczyna katastrofy wciąż jest niejasna, ale mieszkańcy wsi leżącej blisko miejsca zdarzenia relacjonowali, że słyszeli głośny dźwięk, a później zauważyli odrzutowiec spadający na ziemię. Do wypadku doszło dwa miesiące po tym,jak Jewgienij Prigożyn zbuntował się i razem ze swoimi najemnikami zajął miasto Rostów.

Śmierć Prigożyna. USA zabrały głos

Do śmierci lidera Wagnerowców odniosła się we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. - Wszyscy wiedzą, że Kreml ma długą historię zabijania przeciwników politycznych i bardzo jasne jest, co tu się stało - oświadczyła.

Podkreśliła również, że śmierć organizatora rajdu na Moskwę była zarówno przewidywalna, jak i przewidziana.

27 sierpnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał, że zakończono już badania genetyczne, które potwierdziły tożsamość 10 pasażerów podróżujących prywatnym samolotem Embraer Legacy z Moskwy do Petersburga - podała państwowa agencja Ria Nowosti. "Ustalono, że odpowiadają liście podanej w karcie lotu" - czytamy komunikacie.

Katastrofa pod Moskwą. Kto był na pokładzie Embraer Legacy?

Federalna Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła, że na pokładzie samolotu znajdowali się szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożin i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, a także:

Walerij Czekałow - biznesmen związany ze strukturami biznesowymi Prigożyna. Zastępca Prigożyna w Grupie Wagnera, który rzekomo odpowiadał za pracę służby bezpieczeństwa formacji najemników, objęty sankcjami Ukrainy i USA;

Jewgienij Makarian - bojownik Grupy Wagnera, znajduje się na listach ukraińskiej organizacji Centrum Myrotworeć, która gromadzi informacji m.in. na temat działań terrorystycznych i separatystycznych na terytorium Ukrainy, miał walczyć w Syrii;

Aleksandr Totmin - bojownik Grupy Wagnera, miał walczyć w Sudanie, kontakt do niego miał być podawany w ogłoszeniach o rekrutacji bojowników;

Siergiej Propustin - bojownik Grupy Wagnera, zwiadowca grupy, znajduje się na listach Centrum Myrotworeć,

Nikołaj Matusejew (lub Matusejewicz) - miał walczyć w Syrii.

W katastrofie samolotu zginęło również troje członków załogi.