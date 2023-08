Zobacz wideo Wpadka podczas konferencji PiS-u. Kaczyński uciszył Bochenka "Ale cii!"

Do zabójstwa kobiety i uprowadzenia jej dziecka doszło w listopadzie 2022 roku. W czwartek o oba czyny oskarżony został Norweg Ingebrigt G. - W czwartek akt oskarżenia wpłynął do sądu - potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Mariusz Słomka. Podejrzany jest w tej chwili w areszcie. Został też poddany obserwacji psychiatrycznej. Po niej biegli nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do jego poczytalności w chwili zabójstwa kobiety. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie ujawnił okoliczności przestępstwa - podkreślają śledczy.

REKLAMA

Miał zabić kobietę i uprowadzić dziecko. Jest akt oskarżenia przeciw Norwegowi

Sprawę zabójstwa Polki i uprowadzenia jej kilkuletniej córki prowadzi krakowski sąd okręgowy. Przypomnijmy, że na początku listopada 2022 roku martwą 26-latkę znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Kobieta miała na ciele ranę ciętą, zadaną ostrym narzędziem. Podejrzenia padły na 25-letniego obywatela Norwegii, który uprowadził ich pięcioletnią córkę Mię. Polskie służby uruchomiły procedurę Child Alert, by odnaleźć kilkulatkę. Po kilku godzinach mężczyznę z dzieckiem zatrzymano w Kopenhadze. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał Europejski Nakaz Aresztowania mężczyzny. Pod koniec grudnia duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski, gdzie prokurator postawił mu zarzuty 3 stycznia br.

Z ustaleń polskich śledczych wynika, że motywem zbrodni były najprawdopodobniej prawa do dziecka. 25-latek miał decyzją sądu ograniczoną władzę rodzicielską. - Kontakt z córką miał sporadyczny, co jakiś czas - przekazał rzecznik prokuratury w Krakowie. Dziewczynka decyzją sądu trafiła pod opiekę dziadka.

***