Nagranie zostało opublikowane 30 sierpnia na platformie Telegram przez kanał Grey Zone powiązany z Grupą Wagnera. Jak zauważają reporterzy Reutersa, Prigożyn ubrany jest w ten sam strój, co na nagraniu z 21 sierpnia, które również miało zostać wykonane w Afryce.

Słowa lidera najemników o weekendzie mogą wskazywać, że samo nagranie zostało wykonane w sobotę 19 sierpnia lub niedzielę 20 sierpnia - raptem na kilka dni przed jego śmiercią w katastrofie samolotu.

Kolejne nagranie sprzed śmierci Prigożyna. "U mnie wszystko w porządku"

- Dla zastanawiających się, czy żyję, czy nie, i co się u mnie dzieje. Mamy weekend w drugiej połowie sierpnia 2023 roku. Jestem w Afryce - mówił na nagraniu Prigożyn. - Do wszystkich lubiących mówić o mojej śmierci, życiu prywatnym, zarobkach, u mnie wszystko w porządku - komunikował jeszcze przed zakończeniem nagrania.

Portal informacyjny Nexta zwrócił uwagę, że metadane pliku wideo zostały usunięte, co utrudni potwierdzenie konkretnej daty i miejsca jego wykonania. Opublikowany komunikat Jewgienija Prigożyna został nagrany we wnętrzu jadącego pojazdu, co utrudnia podanie dokładnej lokalizacji, w której znajdował się właściciel Grupy Wagnera.

Śmierć Prigożyna w katastrofie lotniczej

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej potwierdził, że właściciel Grupy Wagnera zginął w katastrofie lotniczej, która miała miejsce 23 sierpnia w obwodzie twerskim. W samolocie oprócz oligarchy miał znajdować się między innymi Dmitrij Utkin, ps. Wagner - prawa ręka Prigożyna oraz pięciu innych pasażerów powiązanych z grupą najemników, a także trzech członków załogi. Jewgienij Prigożyn został pochowany we wtorek 29 sierpnia na cmentarzu na obrzeżach Petersburga. Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, nie wziął udziału w ceremonii pogrzebowej.