Do niebezpiecznego spotkania doszło 21 sierpnia w pobliżu szwedzkiej miejscowości Ljusdal. Ojciec wraz z synem wybrali się na łono natury, by podążać śladami niedźwiedzi. Niespodziewanie podczas tropienia na 42-latka rzucił się napotkany niedźwiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężna burza z gradem i ulewą przeszła nad Tarnowem [29.08]

Szwecja. 42-latka zaatakował niedźwiedź. Przeżył dzięki umiejętnościom karate syna

Początkowo mężczyzna próbował strzelić do dzikiego zwierzęcia. Uniemożliwił mu to jednak pies, który znalazł się na linii ognia. Drugiej sposobności już nie było. Niedźwiedź zaatakował 42-latka, dotkliwie raniąc go między innymi w twarz. Świadkiem całej sytuacji był 14-latek, który nie mógł pozostać bierny. Syn rzucił się na ratunek ojcu i uderzył niedźwiedzia ciosem, którego nauczył się na zajęciach karate, prosto w głowę. Ten ruch wystarczył, by zdezorientować napastnika i dać mężczyźnie szansę na oddanie ostatecznego strzału. Gdy zastrzelony niedźwiedź nie stanowił już zagrożenia, chłopak wezwał karetkę pogotowia do poważnie poturbowanego ojca.

Ojciec i syn przeżyli starcie z niedźwiedziem. 42-latek wymagał operacji, 14-latek złamał nadgarstek

Jak podał szwedzki serwis Aftonbladet, poszkodowany mężczyzna został przetransportowany helikopterem na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego Norrland w Umeå. Przeszedł tam skomplikowaną operację twarzy, która najprawdopodobniej nie będzie jego ostatnim zabiegiem. 14-latek doznał natomiast obrażeń nadgarstka, którym uderzył niedźwiedzia. 42-latek jest dumny z syna, który swoim zachowaniem uratował mu życie. Do zajęcia się ciałem dzikiego zwierzęcia zostały wezwane odpowiednie służby.