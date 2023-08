Ramzan Kadyrow od pierwszych dni pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę opowiada się po stronie Rosji. Co więcej, na front wysłał swoich nastoletnich synów, czym chwalił się w mediach społecznościowych. Dzięki lojalności wobec Władimira Putina ma wolną rękę w sprawowaniu rządów w Czeczenii, które niezmiennie opierają się na nepotyzmie, represjach i bezwzględnym traktowaniu przeciwników politycznych.

Ramzan Kadyrow będzie następny? "Żołnierz Naczelnego Wodza Rosji" jest iście "rozbawiony"

Dmitrij Gudkow - rosyjski opozycjonista, który w 2021 r. został zmuszony do opuszczenia kraju - na antenie ukraińskiej telewizji Freedom stwierdził, że Władimir Putin nie radzi sobie z elitami Kremla, co może doprowadzić do wielu konfliktów i ofiar.

Jego zdaniem kolejnym na czarnej liście dyktatora po Jewgieniju Prigożynie prawdopodobnie jest Ramzan Kadyrow - sól w oku rządzących w Moskwie. Sam Kadyrow zauważył "zagraniczne publikacje", w których eksperci "wróżą mu rychłą śmierć". Wyznał, że "one go bawią".

Jak podkreślił w swoim wpisie opublikowanym 30 sierpnia na Telegramie, "z dumą" może oświadczyć, że jest "żołnierzem Naczelnego Wodza Rosji", a jego życie nie należy do niego. "Należy do wiary, Ojczyzny i jej interesów" - dodał. "Jestem gotów wypełnić każdy rozkaz Władimira Władimirowicza (Putina), nawet jeśli efektem będzie śmierć" - dodał przywódca Czeczenii. "Tak, jestem gotów umrzeć, gdy odkryję, że jest ktoś bardziej oddany niż ja jeśli chodzi o szacunek dla naszego prezydenta, któremu, na marginesie, zawdzięczam życie. I to nie raz, tylko dwa razy" - kontynuował. "Dlatego zawsze z pogardliwą pobłażliwością traktuję takie przekazy, które mają siać niezgodę w naszym kraju" - podkreślił czeczeński przywódca.

"Muszą pogodzić się z tym, że drużyna pierwszego prezydenta Czeczenii, bohatera Rosji Achmata Kadyrowa (ojciec Ramzana Kadyrowa - red.) jest zespołem lojalnych piechurów, którzy nie troszczą się o śmierć" - podsumował.

Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie. "Kreml ma długą historię zabijania swoich przeciwników"

Jewgienij Prigożyn zginął 23 sierpnia we wsi Kużenkino (obw. twerski) w katastrofie prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, o czym poinformował 27 sierpnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Analitycy spekulują, że samolot został zestrzelony celowo przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Zdaniem wielu politologów katastrofa samolotu jest zemstą dyktatora za jednodniowy "marsz sprawiedliwości" Grupy Wagnera na Moskwę. "Wojsko, zwłaszcza minister obrony Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow, raczej nie zabiliby Prigożyna bez rozkazu" - wskazał Instytut Studiów nad Wojną (ISW). - Nie ma w Rosji wielu rzeczy, za którymi nie stoi Putin - skomentował z kolei Joe Biden. - Kreml ma długą historię zabijania swoich przeciwników. To jasne, co się tutaj stało - oceniła 29 sierpnia rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.