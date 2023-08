Nieoficjalnie: Rosja przekazała Białorusi kolejne Iskandery. "Ten pociąg nie jest ostatnim"

Wojskowy pociąg towarowy z co najmniej dziesięcioma jednostkami systemów Iskander-M przyjechał na stację kolejową Osipowicze w obwodzie mohylewskim z miejscowości Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji - poinformował Białoruski Hajun na Telegramie. "Znajduje się tam poligon rakietowy o tej samej nazwie – czwarty państwowy centralny poligon szkoleniowy Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na serwisie X (dawniej Twitter).

We wpisie zaznaczono również, że systemy zostały już włączone do uzbrojenia białoruskiej armii. "A ten pociąg z Iskanderami nie jest ostatnim, który przyjechał na Białoruś" - czytamy. Powołując się na doniesienia Białoruskiej Wspólnoty Kolejarzy, Hajun donosi, od połowy maja 2023 r. ze stacji Kolei Białoruskiej do Kapustin Jaru kursują wojskowe pociągi towarowe z pustymi platformami i wagonami towarowymi. "Przykładowo 15 i 17 czerwca ze stacji Orsza-Uschodniaja do Kapustina Jaru wysłano 87 pustych wagonów, których nadawcą był białoruski MON" - czytamy we wpisie.

Iskandery dla Białorusi. Systemy obiecał Putin

Od lutego białoruskich żołnierzy szkolono w Rosji z obsługi systemu Iskander-M, w tym z ładunkami jądrowymi. W marcu sformowano nowy białoruski pułk rakietowy dyslokowany w Łunińcu w obwodzie brzeskim, 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Minister obrony Białorusi oświadczył wtedy, że "to adekwatna odpowiedź na sytuację przy naszych granicach".

W czerwcu 2022 roku Władimir Putin zapowiadał przekazanie Białorusi systemów Iskander. Zapewniał przy tym, że pociski tego systemu mogą przenosić broń jądrową. Z kolei w kwietniu 2023 roku rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu twierdził, że Białoruś już posiada samoloty bojowe i Iskandery-M, które mogą przenosić taktyczną broń jądrową.