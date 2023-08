Huragan Idalia sieje zniszczenie w USA. "Nie mieliśmy do czynienia z takim żywiołem od 1890 roku"

Huragan Idalia uderzył w środę w pobliżu miasta Keaton Beach na Florydzie jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Niesie ze sobą porywy wiatru do 130 km/h, ulewne deszcze i wysokie fale sztormowe. Jak podała agencja Reutera, uderzenie huraganu przyczyniło się do śmierci co najmniej dwóch osób w dwóch hrabstwach Florydy. W czwartek Idalia wkroczy do stanu Georgia.

