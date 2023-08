Media: W obwodzie donieckim rozbiły się dwa helikoptery. Zginęło sześciu ukraińskich pilotów

W obwodzie donieckim rozbiły się dwa helikoptery, zginęło sześciu ukraińskich pilotów - informują ukraińskie media. Dwie wojskowe maszyny spadły niedaleko Bachmutu. Zginęło sześciu pilotów 18 brygady lotnictwa wojskowego im. Igora Sikorskiego.

Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons