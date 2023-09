Pamiętnik z bombardowanego Sołedaru. Dla mnie wojna to smród asfaltu i palonej ziemi

"Jeśli usłyszysz wybuch fajerwerku, nic złego się nie dzieje. Jeśli jednak usłyszysz, że leci, padnij na ziemię i zasłoń twarz". Wydaje mi się, że tak tłumaczyłabym swojemu dziecku realia wojny i ostrzałów, żeby jak najłagodniej je odczuwało. "Fajerwerki" słyszałam nieustannie w Sołedarze, do którego pojechałam w sierpniu 2022 roku, cztery miesiące po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojska Putina były wówczas około trzech kilometrów dalej.

Sołedar to niewielkie miasteczko w obwodzie donieckim, około 12 kilometrów na północny wschód od Bachmutu. Przed wojną liczył kilkanaście tysięcy mieszkańców. W sierpniu ubiegłego roku w całym Donbasie toczyły się najcięższe walki. Siły rosyjskie wówczas nieustannie atakowały w kierunku Sołedaru. Jak później poinformował Ukraiński Sztab Generalny, ukraińskie oddziały skutecznie odpierały ataki, w czasie gdy tam byłam. W piątek 13 stycznia bieżącego roku Rosjanie ogłosili, że zajęli miasto. Szef Grupy Wagnera - dziś już prawdopodobnie nieżyjący Jewgienij Prigożyn - ogłosił to nawet dwa dni wcześniej.

Sołedar został zrównany z ziemią, a miejsca, w których byłam, obróciły się w gruzy. Dlaczego miasto jest tak ważne strategicznie? Znajduje się tam największa kopalnia soli w Europie Środkowo-Wschodniej - "Artemsil". Według doniesień Reutera, który powołuje się na źródła z Białego Domu, Prigożyn chciał przejąć kontrolę nad złożami soli i gipsuz w obwodzie donieckim.

Sołedar, to także klucz i przepustka do słynnego, przelanego krwią Bachmutu. Rosja wydała ogromne środki, aby odnieść zwycięstwo w tej części frontu.

Grupa Wagnera, twierdząca, że znajduje się w kopalni soli 'Artemsil' Fot. Telegram/@concordgroup_official

Odgłosu lotu pocisku się nie zapomina

W wieku 22 lat chciałam wyruszyć do Donbasu, żeby zobaczyć, co faktycznie dzieje się na wojnie, którą rozpoczął putinowski reżim. Dostałam szansę wyjechać na wschód i obserwować bacznie profesjonalną pracę reporterską, kiedy znajdowałam się w życiowym dołku.

To dzięki wyjazdom do Ukrainy zakochałam się ponownie w dziennikarstwie. Chciałam też przekonać się, dlaczego niektórzy są gotowi zginąć w imię zasad i cenią wolność do tego stopnia, że są gotowi umrzeć za kraj. Powodów było więcej, ale to nie miejsce, by o nich pisać. Kiedy za pierwszym razem pojechałam do Ukrainy, tylko kilka osób zrozumiało moją decyzję.

Pamiętam, że zdziwiło mnie, że nie czuję niepokoju z powodu wyjących syren i nawet nie wzdrygam się na odgłos wybuchów. Wręcz przeciwnie - jeszcze kilkanaście dni po powrocie do Polski, odruchowo nasłuchiwałam syren. Tylko odgłosu lotu pocisku się nie zapomina. I nie można się do niego przyzwyczaić.

Sierpień w Donbasie to piekło

Na głowie mam hełm, na piersi kamizelkę kuloodporną, w kieszeni stazę, czyli medyczną opaskę. Droga do Sołedaru przebiega w kompletnej ciszy i skupieniu. Wszystkie okna w samochodzie są otwarte, klimatyzacja nie działa. Sierpień we wschodniej Ukrainie to prawdziwe temperaturowe piekło. Silnik głośno warkocze. W powietrzu unosi się smród asfaltu, do auta wlatuje pył z drogi, a wyboje są tak duże, że uderzam co chwilę hełmem o sufit. Nie mam zapiętych pasów, żebym mogła szybko wyskoczyć z samochodu, gdyby Rosjanie trafili obok nas. Prawdopodobnie każdy z moich towarzyszy zastanawia się teraz, czy ten wyjazd będzie jego ostatnim. Każda chwila jest intensywna. Tak wyglądają chwile przed wjazdem na obrzeża miasta, na którego przeciwległym końcu znajduje się armia rosyjska.

Odprawy w punktach kontrolnych przechodzimy pomyślnie. Nie czuję lęku, po prostu zastanawiam się, co może mnie spotkać. Snuję scenariusze, które trzeba uciąć w odpowiednim momencie. Czy wrócę, co tam zobaczę? Rosjanie już nieraz udowodnili, że stać ich na wszystko. Ale takie myśli trzeba szybko odgonić. Jadę tam z własnej woli, wiem, co chcę zrobić. Strach nie pomaga.

Sołedar, sierpień 2022 r. Fot. archiwum prywatne Katarzyny Rochowicz

Miasto naznaczone przez Rosjan

Samochód parkujemy pod drzewami, inaczej dron mógłby wypatrzyć nowy obiekt. Zwłaszcza że podróżujemy w sposób najbardziej "nieodpowiedzialny", czyli pożyczonym od wojskowych autem.

Sołedar jest pusty. Widzę tylko jednego cywila. Wyjeżdża z miasta z zawrotną prędkością, w kompletnie zniszczonym samochodzie - z wygiętą blachą, bez przedniej szyby, jedynie z jej odłamkami przy krawędziach. Nie spotykam żadnego zwierzęcia, a bezdomne psy, koty czy nawet krowy w Donbasie to przykra codzienność. Sołedar emanuje głuchą ciszą, przerywaną hukiem artylerii.

Domy nie przypominają domów bez okien albo dachów. Widać ich zbombardowane wnętrza - kawałki mebli, fruwające na wietrze zasłony, wszędzie leżące szkło. Drogi i ścieżki są całkowicie puste. Wszędzie leży pokruszony tynk. Ludzki dobytek widzę w losowych miejscach - prawdopodobnie rozrzucony siłą ostrzału. Obok opakowania po prowiancie żołnierzy. Patrzę na dziury od pocisków w ziemi, większe wydrążone leje, zerwane dachy, powiewające firanki – jedyną pozostałość po życiu toczącym się w szkole, w której kilka miesięcy wcześniej klasy były wypełnione dziećmi. Szkoła, w której podczas wojny ukraińscy żołnierze urządzili swoją bazę, jest zniszczona najbardziej. Jeden odłamek rakiety biorę na pamiątkę. Żeby nigdy nie zapomnieć Sołedaru.

Sołedar, sierpień 2022 r. Fot. archiwum prywatne Katarzyny Rochowicz

W tle ostrzał, a żołnierze chcą pogadać

Idę w kierunku kłębów czarnego dymu, który pojawia się chwilę wcześniej, po uderzeniu rakiety. Nagle słyszę warkot silnika samochodu. Nie tego, którym przyjechałam. W moją stronę jedzie van z otwartymi drzwiami, a w środku uzbrojeni żołnierze. Mają palce na spustach karabinów. Moja głowa jest bliska eksplozji, ale i moja obecność musi być dla nich zaskoczeniem. Witam ich z uśmiechem, mając z tyłu głowy, że kompletnie nie znam ukraińskiego. Modlę się, żeby tylko nie chcieli mnie wylegitymować - dokumenty mam w samochodzie ukrytym pod drzewem, do którego musiałabym biec. W takim miejscu lepiej biegać niż chodzić. Pociski, które trafiają w asfalt mają dużo większy odrzut, te które trafiają w miekką powierzchnię - odwrotnie. Często liczą się nawet centymetry. Bieganie może uratować życie.

Na szczęście żołnierze chcą tylko pogawędzić, również na szczęście - po angielsku. Pytają, co tutaj robię, ile mam lat i gdzie jest moja "ochrona". Mimo apokaliptycznego anturażu mają uśmiechy na twarzach i okulary przeciwsłoneczne na oczach. Dziś nie pamiętam, czy zdjęli palce ze spustów. Porozmawialiśmy chwilę i życzyliśmy sobie nawzajem szczęścia. To typowe życzenia w takim miejscu. Chcę myśleć, że przeżyli.

Zwierzęta. Nieme i bezbronne ofiary wojny

Jadę też do Siewierska - to z kolei mała wieś, również opuszczona i niemal doszczętnie zniszczona. Spotykam tam tylko jedną kobietę, która idzie do domu z pustym wiadrem. Zatrzymuje się i mówi: "Słyszysz? Ukraińcy non stop walą". W takich miejscach, jak Siewiersk w domach została w dużej mierze prorosyjska ludność, która czeka na swoich "wybawców". Są też ludzie, którzy po prostu nie chcą opuszczać wiosek blisko frontu, bo tam jest ich dom.

Tu widzę zwierzęta. Samotne krowy z wystającymi żebrami, niedokarmiane i niedojone od dłuższego czasu. Zwierzęta o takich gabarytach są najcięższe do przetransportowania, w związku z tym są porzucane. Na froncie zostają także od dawna niewyczesane koty ze zlepioną sierścią, które nigdy same nie podchodzą do człowieka, mimo że w oczach mają głód.

Nazwę go Rudy. Tak jak nazywał się mój ukochany pies z dzieciństwa. Wyglądał dokładnie tak jak on. Daję mu trochę miłości od pierwszego wejrzenia, zupełnie nie wiem czemu. Przytulam go, ale widzę, jak potwornie jest wygłodzony, wystają mu wszystkie żebra. Jego reakcja na wybuchy jest jak żywy obraz okrucieństwa wojny. Wzdryga się wprawdzie, lekko odskakując, ale po chwili wraca po jedzenie. Przyzwyczaił się.

Siewiersk, sierpień 2022 r. Fot. archiwum prywatne Katarzyny Rochowicz

Rozrywam więc i podaję mu po kolei: kiełbasę, dwie pizze, puszkę mięsa. Rudy wylizuje ją do cna. Wskakuje do samochodu i pierwszy raz boję się, że mnie pogryzie. Jest nienasycony. Wącha folie i opakowania, wsadza nos do reklamówki. Nie chce wyjść. Ten pies musiał nie jeść tygodniami. Tak naprawdę wcale mu nie pomogłam. Uśpiłam jedynie swoje poczucie bezsilności, beznadziei. Przez kolejne dni jest gorzej, bo boli mnie, że nie było dla niego miejsca w samochodzie. Że chcę, ale nie umiem mu pomóc.

Rosja musi zapłacić za każdy centymetr ziemi, którą zniszczyła

Po Siewiersku jest już tylko Bachmut - wówczas najmniej zniszczony, wtedy jeszcze niezajęty przez Rosjan. Owszem asfalt jest podziurawiony, często nie da się przejechać przez ogromne i głębokie leje. Okna nie mają szyb. Ale Bachmut wtedy przypominał jeszcze miasto. Dziś - dotknięty ręką putinowskiego reżimu - stał się kolejnym miastem-gruzowiskiem.

Droga w Bachmucie, sierpień 2022 rok. Fot. archiwum prywatne Katarzyny Rochowicz

Z dystansu ciężko mi przeliczyć czas, który spędziłam w Donbasie, bo każda minuta podczas bombardowań trwała wieczność. Na pewno wystarczająco długo, by zobaczyć, zapamiętać i udokumentować bestialstwo Rosjan, którzy celują w obiekty cywilne. Mam głęboką nadzieję, że żyjący tam ludzie i zwierzęta kiedyś znów będą mieszkać w odbudowanych domach i zaznają pokoju.

Ukraina stale potrzebuje militarnego wsparcia, bo nacisk Rosji z miesiąca na miesiąc rośnie. Władimir Putin nastawia się na długą wojnę, o czym świadczy budowa kolejnych fabryk zbrojeniowych, fale rosyjskiej mobilizacji oraz zaostrzane sankcje wobec osób unikających wojska. Pakiety pomocowe dla Ukrainy z Zachodu są za małe i nie zaspokajają potrzeb armii, która walczy na bardzo długim froncie. Nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się jeszcze wrócić do Bachmutu, Sołedaru i innych pobliskich wiosek. Ukraina powinna jednak wygrać wojnę i odzyskać swoje bezprawnie zagarnięte ziemie, łącznie te z tymi 2014 roku. Mam nadzieję, że Rosja zapłaci za każde życie, które odebrała i za każdy centymetr ziemi, którą zniszczyła. Oraz że Władimir Putin stanie kiedyś przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Ciężko spekulować, co byśmy zrobili, gdyby wojna zajrzała nam, Polakom, w oczy, ale jest to znacznie prostsze, gdy zobaczy się jej choćby niewielki fragment. Tymczasem po wydarzeniach, takich jak eksplozja w Przewodowie, odnalezienie rakiety w lesie pod Bydgoszczą czy rozmieszczenie Grupy Wagnera przy wschodniej granicy Polski, widmo wojny na naszej ziemi nabiera momentami niepokojąco realnych kształtów. Wojna to nie tylko pustka i gruzy, to przede wszystkim ludzkie tragedie i niewypowiedziane słowa.



A co ze mną? Głucha cisza między ostrzałem uświadomiła mi, jak długa jest sekunda. W ciągu niej możesz zaobserwować lot rakiety, zginąć albo paść na ziemię. Nigdy nie doceniłam życia tak, jak w obliczu odgłosu lecącego pocisku. Ukraina sprawiła, że nie myślałam o swoich problemach zostawionych w Polsce. Dała mi szansę dostrzec prawdziwe ludzkie tragedie. Paradoksalnie, to chyba właśnie dzięki tym wyjazdom jeszcze tu jestem.