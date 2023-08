USA. Silne turbulencje na pokładzie samolotu linii Delta Airlines. "Widziałem sporo krwi"

Do silnych turbulencji doszło 29 sierpnia na pokładzie Airbusa A350-900, który należy do linii Delta Airlines. W samolocie lecącym z Mediolanu we Włoszech do Atlanty w Stanach Zjednoczonych znajdowało się wówczas 151 pasażerów oraz 14 członków załogi.

USA. Silne turbulencje na pokładzie samolotu linii Delta Airlines

Linie lotnicze Delta Airlines poinformowały, że samolot wystartował z lotniska we Włoszech zgodnie z planem. Do turbulencji doszło przed lądowaniem na lotnisku Hartsfield-Jackson International Airport w Atlancie. "Członkowie zespołu Delta Care starają się skontaktować z klientami lotu Delta 175" - przekazał rzecznik linii, cytowany przez CNN. Według Federalnej Agencji Lotnictwa, gdy doszło do turbulencji, samolot znajdował się około 65 km na północny wschód od lotniska docelowego. Ostatecznie maszyna bezpiecznie wylądowała.

"Naszym priorytetem jest opieka nad naszymi klientami i załogą, którzy odnieśli obrażenia. Jesteśmy wdzięczni osobom, które jako pierwsze przybyły na pokład samolotu, aby udzielić pomocy medycznej i przetransportowały rannych do szpitala" - poinformowały linie Delta, cytowane przez CNN.

USA. 11 osób poszkodowanych w wyniku turbulencji Airbusa A350-900

11 rannych osób po wylądowaniu zostało przetransportowanych do pobliskiego szpitala. Jak się okazało, żadne z poniesionych obrażeń nie zagrażało życiu żadnej z osób. Jeszcze nie ustalono, jaki był powód tak silny turbulencji.

Jeden z pasażerów przyznał, że poszkodowane osoby miały obrażenia głowy. - Wyglądało na to, że kilka osób miało poważne obrażenia głowy. Wśród nich była załoga. Widziałem u nich sporo krwi - skomentował jeden z pasażerów w rozmowie z portalem Fox5atlanta.com.