Bułgarski biznesmen Władimir Bożkow został aresztowany bezpośrednio po przylocie do Bułgarii. Mężczyzna od trzech lat mieszkał w Dubaju, jednak zdecydował się wrócić do ojczyzny, by - jak twierdzi - "oczyścić imię". Bożkowa w ostatnich latach miały łączyć interesy m.in. z Jewgienijem Prigożynem.

