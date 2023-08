Zdjęcia satelitarne opublikowane przez firmę Planet Lab pokazują kilka obiektów umieszczonych w podobnych odległościach wzdłuż mostu Krymskiego. Jak przekonują eksperci, są to stare promy, które mają umożliwić okupantom budowę bariery ochronnej w pobliżu mostu.

Wojna w Ukrainie. Rosja topi promy wzdłuż mostu Krymskiego. "Kryzys intelektualny kierownictwa"

Wywiad Obrony Ukrainy informował o topionych przez Rosję promach już 22 sierpnia - wówczas miało dojść do zatopienia drugiego promu. "Według Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy okupanci planują zatopić co najmniej sześć jednostek pływających określonego typu, aby utworzyć pas ochronny przed mostem. Rosjanie zamierzają zainstalować bariery pomiędzy zatopionymi promami. Wróg stara się w ten sposób chronić most Kerczeński przed zniszczeniem" - napisano w opublikowanym przez GUR oświadczeniu.

"Kreml robi wszystko, aby zabezpieczyć obiekt, który ma kluczowe znaczenie dla logistyki wojskowej rosyjskiej armii okupacyjnej. Prosty środek zabezpieczenia dziewiętnastokilometrowego mostu w postaci zalania promów świadczy o gorączkowości decyzji wroga i kryzysie intelektualnym wewnątrz wojskowo-politycznego kierownictwa terrorystycznej Rosji" - dodał GUR. Rosja może też próbować naprawić uszkodzony most.

Analityk działań wojennych HI Sutton opublikował zdjęcia satelitarne firmy Planet Lab obrazujące, jak obecnie wygląda sytuacja wokół mostu Krymskiego. Fotografie zostały wykonane 29 sierpnia. "Rosja umieściła statki w poprzek zachodniego podejścia do mostu Krymskiego po ukraińskim ataku USV (bezzałogowy dron nawodny - red.). Z raportów wynika, że są to zatopione promy" - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

Wojna w Ukraine. Ukraińskie USV uszkodziły most Krymski

Rosja "zatapia promy wzdłuż wschodniej części mostu, na południowy wschód od wyspy Tuzla, która znajduje się zbyt blisko wody, aby mogły przepłynąć pod nią duże statki" - przekazał portal Thedrive.com. Zdaniem ekspertów stworzona bariera z wykorzystaniem zatopionych promów ma chronić okupantów przed atakiem ukraińskich USV. Przypomnijmy, 17 lipca br. Ukraina zaatakowała most Krymski, używając właśnie podwodnych dronów USV - Sea Baby. Doszło wówczas do poważnych uszkodzeń mostu.



"Udane ataki Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na ten uzasadniony cel wojskowy spowodowały poważne uszkodzenia konstrukcji mostu, w tym torów drogowych i kolejowych" - podał GUR.