Zamach stanu w Gabonie. Prezydent trafił do aresztu domowego. Zamieścił nagranie

- Prezydent Ali Bongo znajduje się w areszcie domowym pod opieką rodziny i lekarzy - ogłosili autorzy zamachu stanu w telewizyjnym oświadczeniu. Jednocześnie, w stolicy kraju - Libreville - tłumy mieszkańców wyszło na ulicę, by świętować obalenie prezydenta oskarżanego o sfałszowanie sobotnich wyborów.

Dotychczasowy prezydent Gabonu Ali Bongo Ondimba opublikował nagranie, w którym wzywa "przyjaciół", aby zabrali głos w sprawie zamachu stanu. - Wysyłam przesłanie do wszystkich przyjaciół, jakich mamy na całym świecie, i wzywam ich, aby zabrali głos - powiedział Ali Bongo w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Dodał, że on i jego rodzina zostali aresztowani.

Wojsko przejęło władzę w Gabonie

W środę 30 sierpnia nad ranem dowódcy armii pojawili się w jednej z miejscowych telewizji i ogłosili, że odsuwają prezydenta i przejmują władzę w kraju. Stało się to kilka dni po tym, jak mieszkańcy położonego w środkowej części Afryki Gabonu wybrali na trzecią kadencję prezydenta Ali Bongo Ondimbę. - Wyniki wyborów z 26 sierpnia są anulowane. Granice zostają zamknięte do odwołania - ogłosili generałowie.

Tymczasowym przywódcą kraju ogłosił się szef straży prezydenckiej. Prezydent Ali Bongo Ondimba rządził krajem od 2009 roku. Nie wiadomo dokładnie, co się z nim teraz dzieje. Jeśli Ondimba nie zostanie przywrócony do władzy, oznacza to koniec trwającego 56 lat panowania jego rodziny w Gabonie.

To ósmy w ostatnich trzech latach zamach stanu w byłych francuskich koloniach w Afryce. Gabon to kraj bogaty w ropę, a także czerpiący dochody z produkcji kakao. Większość mieszkańców żyje jednak w ubóstwie.

Zamach stanu w Nigrze. Junta obaliła dotychczasowego prezydenta

To kolejny w ostatnich miesiącach zamach stanu w Afryce. W środę 26 lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. W piątek 28 lipca Abdourahamane Tchiani obwołał się przywódcą junty, która obaliła prezydenta Mahmuda Bazouma. W wystąpieniu w nigerskiej telewizji państwowej określił się "przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny". Prezydent Nigru Mohamed Bazoum przebywa od tego czasu w areszcie domowym.

Generał Tchiani uzasadnił pucz "znaczącym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa" w kraju. Wspomniał również o zagrożeniu ze strony dżihadystów oraz o korupcji w instytucjach państwowych. W swoim przemówieniu podkreślał, że "za prezydentury Bazouma wmawiano obywatelom, że wszystko jest w porządku, jednak rzeczywistość Nigru to ofiary śmiertelne, wysiedlenia, upokorzenia i frustracje". 10 sierpnia kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zdecydowały o wysyłaniu tam sił szybkiego reagowania.

21 sierpnia kraje Afryki Zachodniej odrzuciły trzyletni plan powrotu do demokracji, zaprezentowany przez przywódców zamachu stanu w Nigrze. Przywódca nigeryjskiej junty generał Tchiani zadeklarował, że chce trzy lata wstrzymać się z powrotem do cywilnych rządów. Jego oświadczenie pojawiło się po tym, jak delegacja ECOWAS, która zagroziła użyciem siły w celu przywrócenia obalonego prezydenta do władzy, odwiedziła Niger. Cztery dni później szef obrony junty w Nigrze wydał dokument, na mocy którego siły zbrojne zostały postawione w stan najwyższej gotowości bojowej. "Coraz silniej odczuwalna jest groźba agresji wobec terytorium kraju" - cytowała treść oświadczenia Agencja Reutera.