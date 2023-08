Partner premierki Włoch i dziennikarz Andrea Giambruno odniósł się do masowych przypadków przemocy seksualnej na terenie kraju. Co więcej, udzielił młodym kobietom "dobrych" rad, jak uniknąć gwałtu. "Obwinianie ofiar przemocy, zwłaszcza w telewizji na żywo, jest barbarzyńską i przewrotną praktyką wynikającą z najgorszych męskich i patriarchalnych stereotypów" - napisał Alessandro Zan z Partii Demokratycznej. Polityk ma nadzieję, że Giorgia Meloni w końcu to swojemu partnerowi wytłumaczy.

