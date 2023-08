Zamach stanu w Gabonie. Władzę przejęło wojsko. W stolicy słychać strzały

Wojskowi zapewniali, że reprezentują wszystkie siły bezpieczeństwa w Gabonie. Poinformowali, że granice państwowe będą zamknięte do odwołania, a instytucje państwowe zostają rozwiązane. Chodzi o rząd, senat, zgromadzenie narodowe, trybunał konstytucyjny i organ wyborczy. - W imieniu narodu gabońskiego postanowiliśmy bronić pokoju, kładąc kres obecnemu reżimowi - powiedział jeden z oficerów występujących w telewizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

Zamach stanu w Gabonie. Wojsko ogłosiło, że przejęło władzę w kraju

W Gabonie w sobotę odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Komisja wyborcza ogłosiła, że wygrał je urzędujący prezydent Ali Bongo, który starał się o trzecią kadencję. Miał otrzymać 64,27 proc. głosów, a jego główny rywal - Albert Ondo Ossa - 30,77 proc.

Jego rodzina rządzi krajem od ponad pół wieku. Pojawiły się jednak obawy o uczciwość procesu wyborczego w tym środkowoafrykańskim kraju. Gabońskie władze nie pozwoliły, aby zagraniczni obserwatorzy nadzorowali wybory, a po zakończeniu głosowania odcięły internet i wprowadziły godzinę policyjną. W środę rano wojskowi ogłosili w telewizji, że wyniki wyborów prezydenckich zostały unieważnione.

Jak podaje Reuters, po ich wystąpieniu telewizyjnym w mieście Libreville (stolicy kraju) słychać było strzały. Nie wiadomo na razie, co się stało z prezydentem Gabonu. Ali Bongo po raz ostatni widziany był w sobotę, kiedy oddawał głos w wyborach.

Kolejny zamach stanu w Afryce. W Nigrze junta obaliła prezydenta

Gabon to kolejny afrykański kraj, w którym doszło do zamachu stanu. W lipcu wojskowa junta obaliła w Nigrze demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma. Kraje Afryki Zachodniej zrzeszone w ECOWAS zgodziła się na uruchomienie "sił rezerwowych" jako ostatniej deski ratunku dla przywrócenia demokracji w Nigrze. Przekazano, że są gotowe do działania, chociaż nadal prowadzone są działania dyplomatyczne i nie podano daty ani szczegółów jakiejkolwiek interwencji.

Reuters przypomina, że od 2020 roku w Afryce Zachodniej i Środkowej doszło łącznie do ośmiu zamachów stanu, m.in. w Mali, Gwinei, Burkina Faso i Czadzie.