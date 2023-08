Ciało dziecka odnaleziono 19 maja 2022 roku w rzece Dunaj w pobliżu Grossmehring w Bawarii w Niemczech. Dodatkowe podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził fakt, iż chłopiec był owinięty folią, a jego ciało obciążono płytą chodnikową. Nie wiadomo, jak długo ciało znajdowało się w wodzie.

Niemcy. Trwa ustalanie tożsamości ciała dziecka wyłowionego z rzeki. Interpol wydał "czarne zawiadomienie"

Biegli oszacowali wiek dziecka na od pięciu do sześciu lat. Chłopiec mierzył około 110 cm wzrostu, ważył 15 kg, miał brązowe włosy i grupę krwi 0. Śledczym nie udało się określić narodowości dziecka, a to, że jego tożsamość tak długo pozostaje niewiadoma, może sugerować, że pochodził z innego kraju. Z powodu braku postępów w poszukiwaniach na wniosek władz niemieckich Interpol uruchomił procedurę "czarnego zawiadomienia". Rekonstrukcja twarzy chłopca wraz z informacjami na temat jego tajemniczej 鄉ierci zostały rozesłane do aż 195 krajów członkowskich Interpolu.

Niemiecka policja szuka pomocy przy identyfikacji ciała dziecka. Mogło paść ofiarą uprowadzenia lub handlu ludźmi

- Ktoś, gdzieś wie coś o tym chłopcu, dlatego równie ważne jest publiczne ujawnienie pewnych szczegółów. Niezależnie od tego, czy był ofiarą handlu ludźmi, uprowadzenia czy przemocy, zobowiązujemy się zmobilizować wszystkie siły policyjne Interpolu, aby go zidentyfikować i pomóc śledczym rzucić światło na jego śmierć - powiedział sekretarz generalny Interpolu Jürgen Stock. Osoby, które rozpoznają zmarłego chłopca, bądź mają informacje mogące pomóc w odkryciu jego tożsamości, proszone są o kontakt z krajowym zespołem policji w Niemczech.