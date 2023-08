Śmierć Jewgienija Prigożyna. Rzeczniczka Białego Domu: To jasne, co tu się stało

Karine Jean-Pierre podczas wtorkowej konferencji prasowej została zapytana o informację o śmierci Jewgienija Prigożyna. Wg rosyjskich źródeł szef Grupy Wagnera zginął w katastrofie lotniczej. Jego odrzutowiec rozbił się niedaleko Moskwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

Biały Dom o śmierci Jewgienija Prigożyna: Wydaje się oczywiste, co tutaj zaszło

- Wszyscy wiemy, że Kreml ma długą historię zabijania swoich przeciwników - powiedziała we wtorek dziennikarzom Karine Jean-Pierre. - To jasne, co się tutaj stało - dodała. Rzeczniczka nawiązała w swojej wypowiedzi do słów prezydenta USA Joe Bidena, który przekazał w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone pracują nad ustaleniem przyczyn katastrofy. - Staramy się to dokładnie ustalić - zapewnił amerykański przywódca. - Niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin - dodał Joe Biden.

Jewgienij Prigożyn nie żyje. Szef Grupy Wagnera został pochowany w Petersburgu

We wtorek 29 sierpnia na cmentarzu Porochowskim na obrzeżach Petersburga w Rosji około godziny 13 czasu moskiewskiego pochowano dowódcę Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Informacja o miejscu pochówku została podana w ostatniej chwili. Jak przekazał zarządca cmentarza, takie było życzenie najbliższych zmarłego.

Rosyjska państwowa agencja prasowa RIA Novosti poinformowała, powołując się na źródło bliskie Prigożynowi, że pogrzeb odbył się w obecności jedynie rodziny i najbliższych przyjaciół. Rodzina chciała, by wszystkie szczegóły ceremonii pozostały tajne, dlatego przygotowania do pochówku prowadzono równolegle na dwóch różnych cmentarzach. Prigożyn został pochowany jako druga z ofiar katastrofy lotniczej. Wcześniej odbył się pogrzeb członka Grupy Wagnera, który miał pełnić jedno z kierowniczych stanowisk w grupie - Walerego Czekałowa.

Katastrofa odrzutowca Jewgienija Prigożyna

Przypomnijmy, w środę 23 sierpnia wieczorem w obwodzie twerskim niedaleko Moskwy doszło do katastrofy odrzutowca Embraer Legacy 600C, który należał do Jewgienija Prigożyna. Na jego pokładzie znajdował się między innymi szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz założyciel formacji Dmitrij Utkin. Według informacji przekazanych przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti w katastrofie odrzutowca zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Rosyjska Agencja Lotnicza "Rosawiacja" potwierdziła, że Jewgienij Prigożyn znajdował się na pokładzie samolotu. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał, że badania genetyczne potwierdziły tożsamość wszystkich pasażerów.