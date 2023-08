Według propagandowego kanału Cargard seria incydentów, do których w ostatnim czasie doszło w pociągach polskich kolei, została wywołana przez rosyjskich hakerów. Do zatrzymań pociągów miało dojść w Szczecinie oraz w Wielkopolsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężna burza z gradem i ulewą przeszła nad Tarnowem [29.08]

Rosja. Propagandowa telewizja o incydentach na polskiej kolei: "Hakerzy zatrzymują pociągi w Polsce"

Na stronie internetowej rosyjskiej telewizji Cargard pojawiła się informacja na temat incydentów, do których doszło w piątek 25 sierpnia w pociągach polskich kolei. "W Polsce hakerzy zatrzymali dwa tuziny (24 - red.) pociągów" - rozpoczyna się nota informacyjna. "Hakerzy na jakiś czas ingerowali w częstotliwości radiowe, na których koordynowana jest praca polskiej kolei" - przekazała telewizja Cargard, powołując się na informacje zawarte w "Gazecie Wyborczej".



"Na tym jednak ingerencja się nie skończyła - podczas przerwy hakerzy odegrali w pociągach hymn Rosji i przemówienie prezydenta Władimira Putina" - dodano. Według autorów artykułu, zatrzymanie pociągów w Polsce za pomocą sygnału radiowego "nie było takie trudne".

Paraliż polskich pociągów. Pasażerowie słuchali hymnu Rosji

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", w nocy 25 sierpnia faktycznie doszło do paraliżu ruchu pociągów w rejonie Szczecina. "Ktoś, wykorzystując kolejowe częstotliwości, nadawał sygnał uruchamiający alarmowe zatrzymanie pociągów, a w przerwie puścił rosyjski hymn i fragment przemówienia Putina" - podał dziennik.



Okazuje się, że ktoś włamał się do systemu zabezpieczenia ruchu kolejowego Radio-Stop i zaczął nadawać sygnał "alarm". Wówczas dochodzi do nagłego hamowania, na co maszyniści nie mają wpływu. "Sygnał zatrzymał pociągi na linii 273 (odcinek Szczecin Główny - Daleszewo), a także na linii 351 (odcinek Szczecin Główny - Choszczno)" - podała "GW". Był on nadawany niemal nieustannie, a około godz. 22:00 wybrzmiał hymn Rosji. Do podobnej sytuacji miało dojść również w Wielkopolsce.

"O tym incydencie natychmiast zostały powiadomione odpowiednie służby, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Straż Ochrony Kolei oraz przewoźnicy: PKP Intercity, Polregio, PKP Cargo" - przekazała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK w rozmowie z "GW". Dodała, że doszło do zatrzymania ponad 20 pociągów.