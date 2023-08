Tajemnicza śmierć 27-letniej Serbki. Zginęła podczas imprezy, na której bawiło się kilkaset osób

27-letnia Iva Balog była poszukiwana przez niecałe dwa dni, zanim odnaleziono jej ciało. Kobieta zaginęła w nocy z piątku na sobotę (z 25 na 26 sierpnia), gdy bawiła się na imprezie na plaży Oficirac w Nowym Sadzie w Serbii. Jej ciało znaleziono 60 kilometrów dalej.

Serbia. Nie żyje 27-latka, która zaginęła podczas imprezy na plaży

Przyczyny śmierci kobiety nie są jasne. Nie wiadomo też, jak zniknęła z imprezy, ani kto znalazł jej ciało - podaje "Blic". Siostra Ivy powiedziała gazecie, że ta podobno miała pójść kąpać się w Dunaju z koleżanką. Kiedy znajoma zostawiła kobietę na chwilę samą, Iva zaginęła. Podobno czterech mężczyzn widziało ją, jak pływała i wychodziła z wody, a następnie udała się w stronę miejsca, w którym odbywała się impreza. Gdy widziano ją po raz ostatni, miała rozmawiać z młodym obcokrajowcem, prawdopodobnie Amerykaninem. Rodzina próbowała odnaleźć mężczyznę, by uzyskać od niego jakieś informacje, ale bez skutku.

Co stało się z 27-letnią Ivą? Na imprezie, na której się bawiła, było kilkaset osób

Rodzina kobiety bierze pod uwagę, że mogło dojść do utonięcia, choć taka możliwość wydaje jej się mało prawdopodobna. - Z tego, co słyszeliśmy, na imprezie było kilkaset osób. To dla nas po prostu niewiarygodne, że nikt nie widział, jak ktoś tonie. Nie mogła tak po prostu zniknąć. Na pewno ktoś by coś usłyszał - mówi Martina, siostra Ivy. Ciało kobiety miało zostać zabezpieczone do sekcji zwłok, która pomoże ustalić przyczynę jej śmierci. Jak na razie media poinformowały tylko, że ojciec kobiety zidentyfikował ciało córki.