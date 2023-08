W Brześciu, w południowo-zachodniej części Białorusi, we wtorek 29 sierpnia ponownie pojawili się rosyjscy żołnierze. Przybyła do miasta jednostka ma tam wziąć udział w ćwiczeniach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które rozpoczną się dokładnie w piątek 1 września.

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

Białoruś. Rosyjscy żołnierze przyjeżdżają do Brześcia, niedaleko granicy z Polską

Białoruski Hajun, czyli grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich, poinformowała 29 sierpnia o przyjeździe żołnierzy do Brześcia. "Dzisiaj około godziny 7:30 do Brześcia przybył kolejny oddział z wojskiem Sił Zbrojnych Rosji. Przybyli na Białoruś, aby wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z siłami szybkiego reagowania OUBZ 'Interakcja-2023', które odbędą się na Białorusi w dniach 1-6 września" - przekazano w serwisie Telegram.

Dodano również, że "w tym samym czasie na Białorusi odbędą się ćwiczenia: 'Poisk-2023' z siłami wywiadowczymi, 'Echelon-2023' z siłami logistycznymi wojsk, 'Bariera-2023' ze wspólnym utworzeniem RCBZ (Siły Zbrojne Rosji - red.) i wsparciem medycznym, 'Rock-202' z jednostkami Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych".

Według informacji przekazanych przez Białoruski Hajun, jest to drugi oddział rosyjskich żołnierzy, który przybył do Brześcia. "Przypomnijmy, że pierwszy przybył wieczorem 18 sierpnia" - przekazano.

Na terytorium Białorusi nadal stacjonują rosyjscy żołnierze. Jest ich około dwóch tysięcy

Białoruski Hajun poinformował również 29 sierpnia, że nastąpił "znaczny spadek liczebności rosyjskiego wojska na Białorusi, ale nie ma mowy o pełnym wycofaniu". Oszacowano, że liczebność rosyjskich żołnierzy jedynie na terenie lotniska Mozyrz, lotniska Ziabrauka, Centrum Radiotechnicznego Baranowiczach oraz 43. Centrum Komunikacyjnego Wilejka wynosi obecnie koło dwóch tysięcy osób.

W organizowanych we wrześniu ćwiczeniach ma wziąć udział ponad 2500 żołnierzy, "z czego około 300 żołnierzy będzie pochodziło z Rosji, a część z nich przybyła już na Białoruś" - przekazał Białoruski Hajun.