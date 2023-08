Jewgienij Prigożyn zginął 23 sierpnia we wsi Kużenkino (obw. twerski) w katastrofie prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, o czym poinformował 27 sierpnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Co dalej z Grupą Wagnera? Według Instytutu Badań nad Wojną najprawdopodobniej przestanie ona istnieć jako quasi-niezależna równoległa struktura wojskowa. Niewykluczone, że - jeśli firma przetrwa - na jej czele stanie lojalny wobec Kremla przywódca.

Zdaniem wielu dlatego komentatorów katastrofa samolotu jest zemstą Władimira Putina za "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Zaraz po nieudanym puczu Jewgienija Prigożyna rosyjskie instytucje państwowe zaczęły odbierać najemnikom to, co należało do państwa: czołgi, artylerię, samoloty, wozy bojowe, a nawet karabiny. Teraz Kreml robi wszystko, by pogrzeb właściciela Grupy Wagnera i jego dowódców "uczynić jak najbardziej prywatnym". Może się to jednak nie udać, bo wbrew oczekiwaniom władz mogiła może się stać miejscem pielgrzymek zwolenników - zaznaczyli politolodzy. - Już teraz widzimy, że to wszystko zamienia się w jakiś dziki, wschodni kult. W internecie już pojawiły się spisy ikon z wizerunkiem Prigożyna. Potem będą zabierać ziemię z jego mogiły i twierdzić, że ma cudowne właściwości - powiedział w poniedziałek (28 sierpnia) na antenie Current Time TV jeden z petersburskich dziennikarzy. Okazuje się, że jeden z deputowanych, by uniemożliwić powstanie takiego "kultu", zaproponował pochowanie Prigożyna w Bachmucie. Kremlowski politolog Siergiej Markow wskazał zaś Sołedar. - Jasne jest, że tam by po prostu wykopali dół i wrzucili ciało. A ponieważ wokół strzelają, nikt by tam nie przyjechał - wyjaśnił jeden z rosyjskich ekspertów.

Kanał WCzK-OGPU, który ma informatorów w rosyjskich służbach, nieoficjalnie przekazał, że wagnerowcy odebrali już z kostnicy ciała członków grupy. "Zostaną przewiezione do Petersburga, gdzie odbędzie się pogrzeb Prigożyna" - czytamy. Ceremonia ma być niewielka i wezmą w niej udział tylko rodzina i osoby posiadające specjalne wejściówki.

Pogrzeb Jewgienija Prigożyna ma się odbyć na cmentarzu Serafimowskim następnego dnia (30 sierpnia) - czytamy na Telegramie. "Pozostaje pytanie, czy zostanie pochowany podczas zamkniętej ceremonii, czy władze pozwolą na ogólnokrajowe pożegnanie lidera Grupy Wagnera. Jak dotąd wszystko wskazuje jednak na to, że takich obchodów nie będzie, a władze poinformują, że takie było życzenie bliskich" - skomentował WCzK-OGPU.

Co dalej z Grupą Wagnera? Afryka jest zbyt dochodowa

Nie wiadomo, ilu obecnie jest najmników z Grupy Wagnera na Białorusi. W Afryce nadal stacjonują w: Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie i Libii. Ich oddziały były widziane też w Mozambiku, Burkina Faso i nawet w Nigrze. - Przed śmiercią Prigożyna do Syrii przyjechał rosyjski wiceminister obrony Junus-bek Jewkurow. Ten, na którego Prigożyn krzyczał w zajętym przez najemników sztabie w Rostowie, by przestał się do niego zwracać na "ty". Jewkurow pogadał z syryjskimi urzędnikami, a ci postawili Wagnerowi ultimatum: mają opuścić kraj do końca września - powiedział rosyjski dziennikarz Andriej Zacharow. Więcej na ten temat w artykule:

Co zatem stanie się dalej z działalnością Grupy Wagnera w Afryce? Ten biznes jest zbyt dochodowy i ważny, aby Moskwa mogła go odrzucić - stwierdzili eksperci, w tym historyczka Irina Filatova na antenie Deutsche Welle.

"Gdy tego człowieka zabrakło, zniknie i Wagner, jakim go znaliśmy"

Alaksandr Łukaszenka 25 sierpnia zapewnił, że mimo śmierci Prigożyna, wagnerowcy pozostaną na terytorium jego kraju. - Grupa Wagnera była, jest i będzie na Białorusi, bez względu na to, jak bardzo niektórzy tego nie chcą. Z Prigożynem zbudowaliśmy system, jak wagnerowcy będą tu zlokalizowani - przekazał. - "Wagner" żył, "Wagner" żyje i "Wagner" będzie żył na Białorusi, niezależnie od tego, jak bardzo by się to komuś nie podobało - powiedział. - Tak długo, jak będziemy potrzebować tej jednostki, będą z nami mieszkać i pracować - dodał. Analitycy są pewni, że Alaksandr Łukaszenka poprosi (lub już prosił) Rosję, by ta finansowała działalność Wagnera na Białorusi, bo Mińsk nie ma na to pieniędzy - skomentowało BBC.

Kto zastąpi Jewgienija Prigożyna? Formalnie numerem dwa w kierowanej przez Jewgienija Prigożyna firmie był emerytowany oficer Andriej Troszew. W najemniczej formacji odpowiadał za "utrzymanie reżimu tajności, bezpieczeństwo kadrowe, finansowe i informacyjne". W czerwcu nie poparł "marszu sprawiedliwości" na Moskwę. Na stanowisku dowódcy wagnerowców widzi go sam Putin. - Taka firma (jak Grupa Wagnera) mogła istnieć tylko, jeśli miała takiego lidera: dowódcę, pirata, Jego Wysokość Głównego Korsarza Rosyjskiej Federacji, czy jak go zwać. Gdy tego człowieka zabrakło, zniknie i Wagner, jakim go znaliśmy - stwierdził jednak rosyjski bloger Siergiej Kowalczenko na antenie Current Time TV.

Jewgienij Prigożyn zostawił testament? Dowódcą powinien zostać "Lotos"

Kanał WCzK-OGPU przekazał również, że Jewgienij Prigożyn pozostawił po sobie coś w rodzaju testamentu: instrukcje, co mają robić jego najemnicy na wypadek śmierci szefostwa Grupy Wagnera. "Zgodnie z nią, po potwierdzonej śmierci liderów, p.o. szefa Wagnera powinien zostać jeden z dowódców o pseudonimie Lotos. Mogą to ogłosić zaraz po pogrzebie" - cytuje treść komunikatu Biełsat.