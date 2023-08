Chile. Usłyszała, że jej syn zmarł, 42 lata później się spotkali. "Wylałam za tobą morza łez"

Agencja Associated Press opublikowała w poniedziałek (28 sierpnia) historię niezwykłego spotkania matki i syna po ponad czterech dekadach. Wszystko zaczęło się, gdy w kwietniu tego roku Jimmy Thyden przeczytał artykuł o adoptowanych dzieciach z Chile, które po latach odnalazły krewnych dzięki organizacji Nos Buscamos.

USA. Mężczyzna po 42 latach odnalazł biologiczną matkę. Takich historii jest więcej

Thyden został przed laty adoptowany przez amerykańską rodzinę. Kiedy zgłosił się do Nos Buscamos, która współpracuje z platformą genealogiczną MyHeritage, tej udało się ustalić, że mężczyzna urodził się jako wcześniak w szpitalu w Santiago (stolica Chile). Jako noworodek został umieszczony w inkubatorze, a kiedy jego matka wróciła po niego, lekarze powiedzieli jej, że syn zmarł.

Według szacunków organizacji w latach 70. i 80. chilijskim rodzinom odebrano dziesiątki tysięcy dzieci. - Prawdziwa historia jest taka, że dzieci te zostały skradzione z biednych rodzin, skradzione biednym kobietom, które nie wiedziały, jak się bronić - powiedziała założycielka i dyrektorka Nos Buscamos Constanza del Rio. W ciągu ostatnich dziewięciu lat organizacji udało się zaaranżować ponad 450 spotkań między adoptowanymi dziećmi a ich biologicznymi rodzinami. Podobnych instytucji jest jednak więcej.

Chile. Thyden wykonał test DNA, by poznać swoje pochodzenie. Tak udało mu się spotkać utraconą rodzinę

Thyden wykonał test DNA, który potwierdził, że jest on stuprocentowym Chilijczykiem, a także dopasował go do kuzyna, który także korzystał z platformy MyHeritage. Wtedy mężczyzna wysłał odnalezionemu krewnemu swoje dokumenty adopcyjne, które zawierały adres jego biologicznej matki oraz bardzo popularne nazwisko. Okazało się nie tylko, że kobieta żyje, ale że Jimmy ma także czterech braci i siostrę. Mężczyzna przyznaje, że w poszukiwaniach wspierali go jego adopcyjni rodzice. - Moi rodzice chcieli mieć rodzinę, ale nie w taki sposób, nie przez okradanie kogoś innego - podkreślił.

Po 42 latach Thydenowi udało spotkać się z jego biologiczną matką. - Synu, nie masz pojęcia, jakie morza łez wylałam za tobą. Ile nocy nie spałam, modląc się, by Bóg pozwolił mi żyć wystarczająco długo, by dowiedzieć się, co ci się przydarzyło - miała powiedzieć kobieta 42-latkowi.

Sam Thyden przyznał natomiast, że jego historia mogła okazać się "znacznie gorsza". - Są ludzie, którzy dowiadują się naprawdę niefortunnych szczegółów na temat swojego pochodzenia - powiedział.