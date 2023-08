Zobacz wideo Tusk zapowiada ujawnienie "ciekawych informacji" o Kaczyńskim. "Roman Giertych podczas kampanii cię rozliczy"

O cudownym zrządzeniu losu i wspaniałej postawie 37-latka z Turynu informują niemal wszystkie włoskie media. "Corierre della Sera" publikuje relację Mattiego Aguzziego, który w emocjonalny sposób opisał sytuację, do której doszło w sobotę w centrum Turynu.

Bohater z Turynu złapał dziecko, które spadło z piątego piętra. "Niezwykły gest"

Mężczyzna wyszedł do sklepu po chleb razem ze swoją dziewczyną. Nagle usłyszał krzyk chłopaka, który wzywał pomocy i wskazywał na balkon w bloku naprzeciwko. - Zobaczyłem małą dziewczynkę, która była na gzymsie. Ona próbowała się wspinać, trzymała się tylko dwiema rękami, a jej nogi były w powietrzu - opisywał Mattia Aguzzi. Trzylatka nie reagowała na wezwania, żeby się nie ruszała. Najprawdopodobniej nie słyszała krzyków z dołu. Mężczyzna ustawił się w miejscu, gdzie najprawdopodobniej mogło spaść dziecko, tuż pod nim.

Kiedy zobaczyłem, że spada, zamknąłem oczy i miałem nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zamortyzowałem jej upadek, uderzyła we mnie i oboje przewróciliśmy na ziemię. Początkowo nie czułem żadnych oznak życia, potem dziecko zaczęło płakać, a ja odetchnąłem z ulgą

- powiedział. Rodzice dziewczynki natychmiast wybiegli na ulicę i kiedy zdali sobie sprawę z tego, co się stało, byli w szoku - informują włoskie media. Ratownicy medyczni zabrali trzylatkę i jej wybawcę do szpitala. Żadne z nich nie miało poważnych obrażeń. Burmistrz Turynu, doceniając postawę 37-latka, wezwał władze miasta do przyznania mu Odznaki Zasługi Obywatelskiej, jako "wyrazu podziękowań i w dowód uznania dla jego odważnego i bezcennego gestu". "Akt odwagi, na który składa się altruizm i poczucie troski o innych, był możliwy także dzięki pomocy innego współobywatela, który przyciągnął uwagę pana Aguzziego i pozwolił mu zareagować na upadek dziewczynki" - napisał na Facebooku Stefano Lo Russo.

Turyn. Złapał dziecko, które spadło z piątego piętra. Premierka Włoch: Wielki szacunek

Niezwykły gest 37-letniego mieszkańca Turynu dostrzegła szefowa włoskiego rządu. Giorgia Meloni złożyła za pośrednictwem Twittera [obecnie portal X] wyrazy uznania dla postawy Mattiiego Aguzziego. "Historia dziewczynki, która spadła z balkonu budynku w Turynie z 5. piętra, mogła zakończyć się tragedią. Ale dzięki szybkości Mattiiego Aguzziego, który widział jej upadek i chwycił ją, jej życie zostało uratowane. Wielki szacunek i wdzięczność dla tego młodego bohatera" - napisała premierka i opublikowała zdjęcie uśmiechniętego Włocha.

