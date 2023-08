Zobacz wideo Duda spotkał się z Erdo?anem w Ankarze

Agencja Bloomberg poinformowała w poniedziałek, że 8 września w Rosj ima dojść do spotkania prezydenta Turcji i przywódcy Rosji. Agencja Bloomberg dowiedziała się o tym od dwóch tureckich urzędników. Recep Tayyip Erdogan może złożyć wizytę Putinowi przed udaniem się do Indii na szczyt G20 w New Delhi. Kluczowym tematem negocjacji polityków ma być czarnomorska inicjatywa zbożowa, z której Moskwa wycofała się w lipcu. Wcześniej oczekiwano wizyty Putina w Ankarze - brzmiały ustalenia dziennikarzy.

Spotkanie Władimira Putina i Recepa Erdogana na początku września. Turcja potwierdza

Rzecznik rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, której przewodzi prezydent Recep Tayyip Erdogan, potwierdził wizytę przywódcy w Rosji. Wcześniej agencja Bloomberg dowiedziała się od dwóch tureckich urzędników, że prezydent Turcji i Władimir Putin mają się spotkać 8 września w Rosji. "Prezydent wkrótce odwiedzi rosyjski kurort Soczi nad Morzem Czarnym. Mogą nastąpić zmiany w związku z umową, która umożliwiła eksport morski ukraińskiego zboża" - przekazał rzecznik Omer Celik.

Bloomberg zaznacza, że turecki prezydent ma złożyć wizytę przywódcy rosyjskiego reżimu przed udaniem się do Indii na szczyt G20 w New Delhi. Kluczowym tematem negocjacji polityków ma być czarnomorska inicjatywa zbożowa, z której Moskwa wycofała się w lipcu. Wcześniej mówiono o tym, że Putin złoży wizytę w Ankarze. O wznowieniu porozumienia zbożowego umożliwiającego Kijowowi transport ziarna drogą morską rozmawiali w zeszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Turcji Dmytro Kułeba i Hakan Fidan. Przypomnijmy, że 17 lipca Rosja ogłosiła zerwanie umowy zbożowej i zagroziła konsekwencjami stronom, które zdecydują się kontynuować inicjatywę bez udziału Federacji Rosyjskiej. Ponadto Moskwa intensywnie ostrzeliwuje infrastrukturę portową Odessy i innych ukraińskich miast na południu kraju.