Brytyjski wywiad: Rosja odwoła wielkie manewry Zapad-2023. "Mała liczba żołnierzy i sprzętu"

"Słabe wyniki rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie uwydatniły fakt, iż połączone manewry strategiczne miały ograniczoną wartość szkoleniową i w dużej mierze charakter pokazowy" - podkreśla brytyjski wywiad.

Brytyjski wywiad: Rosja prawdopodobnie odwoła ćwiczenia Zapad-2023

W raporcie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii czytamy, że manewry Zapad-2023 najprawdopodobniej zostaną odwołane "z powodu zbyt małej liczby dostępnych żołnierzy i sprzętu". "Istnieje realna możliwość, że rosyjskie przywództwo jest również wrażliwe na krytykę wewnętrzną, która może wynikać z przeprowadzenia kolejnych zręcznie wyreżyserowanych manewrów w czasie wojny" - zaznacza brytyjski wywiad.

Jak przypomina, od 2010 roku Moskwa stosowała cykl czteroletni, a manewry organizowane były w różnych miejscach w Rosji. Jednak od 2021 roku ćwiczenia miały się odbywać co najmniej co dwa lata w zachodniej części kraju, gdyż Kreml "priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO".

Zapad-2021 "Największe manewry od czasów sowieckich"

W raporcie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii czytamy także, iż poprzednie ćwiczenia, czyli Zapad-2021 "były największymi rosyjskimi manewrami od czasów sowieckich". Odbyły się ona na pięciu poligonach białoruskich (głównie przy granicy z Polską i Ukrainą) oraz dziewięciu rosyjskich. Wzięło w nich udział około 200 tysięcy żołnierzy, 290 czołgów, 15 okrętów oraz ponad 80 samolotów i śmigłowców.

- Te manewry nie są skierowane przeciwko komukolwiek. Ale ich przeprowadzenie jest logiczne w przypadku gdy inne sojusze, na przykład NATO, aktywnie zwiększają swoją wojskową obecność w pobliżu granic państwa związkowego Białorusi i Rosji oraz przestrzeni poradzieckiej organizacji wojskowej - mówił wówczas Władimir Putin. Manewry Zapad-2021 zakończyły się 16 września, a więc w przededniu rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

