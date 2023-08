Zuchwała kradzież na jednej z najtrudniejszych tras wspinaczkowych w Szwajcarii. Zginęło kilkaset franków

O sprawie poinformował przed kilkoma dniami na Facebooku klub wspinaczkowy zajmujący się obsługą najdłuższej zabezpieczonej trasy wspinaczkowej w Szwajcarii, znajdującej się na przełęczy Gemmi w pobliżu wioski Leukerbad.

"Kim są ci ludzie??? Członkowie klubu utrzymują via ferratę [szlak wyposażony w stalową linę - red.] bez wynagrodzenia i nie oczekując niczego w zamian. Zamiast wkładania pieniędzy do kasy na konserwację, pieniądze są kradzione!! Ogromny policzek - brak szacunku. Sprawcom nie życzymy nic złego, poza tym, żeby na każdym wyjeździe w góry zawsze mieli wyrzuty sumienia" - napisano.

Szwajcaria. Zuchwała kradzież na trasie wspinaczkowej

Jak wskazuje BBC, do kradzieży doszło na "jednej z najtrudniejszych zabezpieczonych tras" w Szwajcarii. "Trasa, zwana via ferratą, zaliczana jest do poziomu 5, najtrudniejszego i obejmuje zarówno wspinaczkę, jak i wchodzenie po drabinkach wkręconych w pionową ścianę skalną oraz pokonywanie wąwozów po wąskich stalowych linach" - czytamy. Złodzieje mieli też ze sobą narzędzia, umożliwiające otwarcie skrzynki na datki.

BBC podaje, że ustalenie sprawców będzie trudne, bo trasa jest bardzo popularna. Straty szacuje się na ok. 400-500 franków szwajcarskich (równowartość ok. 1,9-2,3 tys. zł.). Chcąc zrekompensować klubowi stratę, lokalny dobroczyńca przekazał organizacji 500 franków.