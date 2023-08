Łukaszenka broni Putina, mówi, że ostrzegał Prigożyna. "Jewgienij, wyślę ci kawałek mydła"

Politolodzy i analitycy nie mają wątpliwości, kto stoi za śmiercią Jewgienija Prigożyna. Władimir Putin "prawie na pewno" nakazał rosyjskiemu dowództwu wojskowemu zestrzelenie samolotu. "Wojsko, zwłaszcza minister obrony Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow, raczej nie zabiliby Prigożyna bez rozkazu" - wskazał Instytut Studiów nad Wojną (ISW). - Nie ma w Rosji wielu rzeczy, za którymi nie stoi Putin - skomentował z kolei Joe Biden. - Wszystko, co robi Putin, jest podporządkowane utrzymaniu władzy. Zabijając przeciwników, pokazuje, że wszyscy, którzy za bardzo fikają, powinni obawiać się o życie - powiedział w rozmowie z "Business Insider" dziennikarz i autor książki "Prywatne armie świata", Zbigniew Parafianowicz.

Alaksandr Łukaszenka: Znam Putina. Jest osobą rozważną. Ostrzegałem Prigożyna

Zdaniem Alaksandra Łukaszenki prezydent Rosji nie ma nic wspólnego z katastrofą. - Znam Putina. Jest osobą rozważną, bardzo spokojną, wręcz powolną w podejmowaniu decyzji nawet w mniej skomplikowanych sprawach. Dlatego nie mogę sobie wyobrazić, żeby Putin to zrobił, że Putin jest winien. Zbyt nieprofesjonalna, brudna robota - powiedział w piątek (25 sierpnia). Z jego relacji wynika, że miał ostrzec Jewgienija Prigożyna oraz Dmitrija Utkina. Kazał im zachować czujność. Chciał - jak stwierdził - żeby obaj zostali na Białorusi.

- Czy rozumiesz, że stracisz ludzi i sam umrzesz? - wspominał Łukaszenka rozmowę z Prigożynem. - Do diabła z tym, to umrę - odpowiedział mu rzekomo szef Grupy Wagnera. - Jewgienij, wyślę ci linę i kawałek mydła - zaproponował wtedy dyktator. - Nie, nie, nie, nie w ten sposób. Umrę jako bohater! - odparł podobno Prigożyn. - Za drugim razem przyszedł do mnie z Utkinem. Kategorycznie ostrzegłem ich obu: "Chłopaki, uważajcie" - cytuje słowa Łukaszenki rosyjski niezależny portal informacyjny Meduza. Sojusznik Putina nie wyjaśnił jednak, co konkretnie miał na myśli.

Grupa Wagnera zostanie na Białorusi. "Wagner" żył, "Wagner" żyje i "Wagner" będzie żył

Alaksandr Łukaszenka zapewnił także, że mimo śmierci Prigożyna, wagnerowcy pozostaną na terytorium jego kraju. - Grupa Wagnera była, jest i będzie na Białorusi, bez względu na to, jak bardzo niektórzy tego nie chcą. Z Prigożynem zbudowaliśmy system, jak wagnerowcy będą tu zlokalizowani - przekazał. - "Wagner" żył, "Wagner" żyje i "Wagner" będzie żył na Białorusi, niezależnie od tego, jak bardzo by się to komuś nie podobało - powiedział. - Tak długo, jak będziemy potrzebować tej jednostki, będą z nami mieszkać i pracować - dodał.

Odniósł się także do zdjęć satelitarnych, z których wynika, że obozy wagnerowców są demontowane. - I te obrazy z kosmosu, że coś usuwamy... Po co usuwamy dodatkowe namioty? Bo nie potrzebujemy ich aż tak dużo. Tutaj pozostaje rdzeń (wagnerowców - red.). Ktoś pojechał na wakacje, ktoś zdecydował się wyjechać, ale numery telefonów, adresy i są znane. Za kilka dni będą tu wszyscy, aż do 10 tys. osób - dodał.

Katastrofa pod Moskwą dwa miesiące po "marszu sprawiedliwości"

Do katastrofy biznesowego odrzutowca Embraer Legacy 600 o numerze RA-02796, który należał do Jewgienija Prigożyna, doszło 23 sierpnia. Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że maszyna leciała z Moskwy do Petersburga. Rozbiła się w pobliżu miejscowości Kużenkino w rosyjskim obwodzie twerskim. Na pokładzie było, według listy, dziesięciu pasażerów (w tym trzech członków załogi). Nikt nie przeżył. "Ciało Jewgienija Prigożyna zostało oficjalnie zidentyfikowane w kostnicy przez jednego z dowódców Grupy Wagnera. Głównym znakiem był brak palca" - poinformował nieoficjalnie kanał WCzK-OGPU, powiązany ze źródłami w służbach specjalnych Kremla. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania transportu lotniczego. Swoje śledztwo wszczęła również Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja). Katastrofa miała miejsce dokładnie dwa miesiące po buncie Prigożyna - "marszu sprawiedliwości" na Moskwę.