Madagaskar. Na stadionie wybuchła panika. Kilkanaście osób nie żyje, ranni są w stanie krytycznym

W piątek na stadion Barea w Antananarywie, gdzie miała odbyć się ceremonia otwarcia Igrzysk Wysp Oceanu Indyjskiego, przybyło 50 tysięcy osób. Kiedy kibice wchodzili na uroczystość, wybuchła panika. Nie wiadomo, co było jej przyczyną, jednak według wstępnych doniesień panikę poprzedziły przepychanki.

Madagaskar. Na stadionie wybuchła panika. Kilkanaście osób nie żyje

Premier Christian Ntsay przekazał, że zginęło co najmniej 12 osób. Około 80 kibiców zostało rannych, stan 11 z nich jest krytyczny. Obecny na ceremonii otwarcia prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina wezwał do minuty ciszy. - Doszło do tragicznego zdarzenia. Są ofiary - powiedział w przemówieniu telewizyjnym.

Igrzysk Wysp Oceanu Indyjskiego zostały ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 1977 roku. Biorą w nich udział sportowcy z Mauritiusa, Seszeli, Komorów, Madagaskaru, Majotty, Reunion i Malediwów. Wydarzenie odbywa się co cztery lata. Ich IX edycja potrwa na Madagaskarze do 3 września.