Niger wyrzuca ambasadora Francji. Dyplomata ma 48 godzin na opuszczenie kraju

Wcześniej ambasador Francji w Niamey nie przyszedł na spotkanie w resorcie obrony. Dodatkowo wojskowa junta zarzuciła rządowi francuskiemu działania sprzeczne z interesami Nigru.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

W lipcu w Nigrze doszło do zamachu stanu. Wojskowa junta obaliła demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma. W ostatnim czasie zaprezentowała trzyletni plan powrotu do demokracji, który został odrzucony przez kraje Afryki Zachodniej zrzeszone w ECOWAS. - Trzyletni okres jest nie do zaakceptowania. Chcemy jak najszybszego przywrócenia porządku konstytucyjnego - powiedział Abdel-Fatau Musah, komisarz ECOWAS do spraw polityki i bezpieczeństwa.

Państwa Afryki Zachodniej są gotowe interweniować w Nigrze

Grupa zachodnioafrykańskich państw zgodziła się na uruchomienie "sił rezerwowych" jako ostatniej deski ratunku dla przywrócenia demokracji w Nigrze. Przekazano, że są gotowe do działania, chociaż nadal prowadzone są działania dyplomatyczne i nie podano daty ani szczegółów jakiejkolwiek interwencji.

W związku z decyzją ECOWAS przywódca junty generał Abdourahamane Tiani upoważnił siły zbrojne Mali i Burkina Faso do interwencji w jego kraju w przypadku ataku sił państw Afryki Zachodniej.