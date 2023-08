Śmierć Prigożyna. Putin podpisał specjalny dekret. Najemnicy muszą złożyć przysięgę "wierności"

W środę pod Moskwą doszło do katastrofy prywatnego samolotu. Zginęło dziesięć osób. Federalna Agencja Transportu Lotniczego przekazała, że na pokładzie maszyny znajdował się Jewgienij Prigożyn.

Po śmierci szefa Grupy Wagnera los formacji jest niepewny. Według Instytutu Badań nad Wojną najprawdopodobniej przestanie ona istnieć jako quasi-niezależna równoległa struktura wojskowa. Niewykluczone, że - jeśli organizacja przetrwa - na jej czele stanie lojalny wobec Kremla przywódca.

Władimir Putin podpisał specjalny dekret

Tymczasem w piątek Władimir Putin podpisał dekret ws. najemników. Zobowiązuje on członków formacji ochotniczych oraz inne osoby pomagające armii rosyjskiej w wykonywaniu jej zadań w strefie wojennej do złożenia przysięgi. Według dokumentu, który został opublikowany na stronie Kremla, brzmi ona następująco:

Ślubuję uroczyście wierność Federacji Rosyjskiej, zobowiązuję się do przestrzegania Konstytucji Federacji Rosyjskiej, ścisłego wykonywania poleceń dowódców i przełożonych oraz sumiennego wypełniania powierzonych mi obowiązków. Przysięgam być lojalny wobec Federacji Rosyjskiej, odważnie bronić jej niepodległości i porządku konstytucyjnego.

Jak podkreślają zagraniczne media, podpisany przez rosyjskiego dyktatora dekret może być dowodem na próbę rozbrojenia Grupy Wagnera i całkowitego podporządkowania jej Kremlowi.

Co dalej z Grupą Wagnera? Łukaszenka: Wagner żyje i będzie mieszkał w Białorusi

Dwa dni temu doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko informował, że rozpoczęła się ewakuacja Grupy Wagnera z Białorusi do Rosji. Jednak w piątek Alaksandr Łukaszenka zapewnił, że mimo śmierci Prigożyna, jego formacja pozostanie na terytorium białoruskim. - Wagner żył, Wagner żyje i Wagner będzie mieszkał w Białorusi, niezależnie od tego, jak bardzo się to komuś podoba - powiedział.

Dyktator odniósł się też do zdjęć satelitarnych, które wskazują na likwidację obozu najemników we wsi Osipowicze. Jak zaznaczył, niektóre z namiotów są demontowane, ponieważ nie są już potrzebne. Dodał, że za kilka dni do obozowiska wrócą "wszyscy, aż 10 tys. osób". - Teraz nie ma potrzeby ich tutaj trzymać. Nigdzie nie uciekają. Tak długo, jak będziemy potrzebować tej jednostki, będą z nami mieszkać i pracować - stwierdził Łukaszenka.