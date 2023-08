Sprzedawał w sieci zestawy do eutanazji. Mógł przyczynić się do śmierci 88 osób. A to dopiero początek

Aż 232 obywateli Wielkiej Brytanii miało skorzystać z internetowej oferty zakupu zestawów do samodzielnego przeprowadzenia eutanazji. Brytyjska policja nadal próbuje dotrzeć do osób, które kupiły niebezpieczny specyfik. Jak dotąd udało się zidentyfikować 88 ofiar, których śmierć może mieć związek z dobrowolnym przyjęciem trucizny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi National Crime Agency (NCA).

Zestawy do samodzielnej eutanazji. Kanadyjczyk mógł je rozesłać do nawet 1200 osób

Rozprowadzaniem zestawów do samodzielnej eutanazji miał zajmować się 57-letni obywatel Kanady. Mężczyzna został w maju tego roku aresztowany w swoim kraju w związku z zarzutem pomagania osobom w kryzysie psychicznym w dokonaniu samobójstwa. Śmiertelnie niebezpieczny azotyn sodu można było nabyć na jednej z wielu stron internetowych należących do Kanadyjczyka.

Na jednej z wielu stron internetowych należących do Kanadyjczyka można było nabyć azotyn sodu. Zwykle stosowany przy produkcji barwników i jako dodatek konserwujący do żywności, przy spożyciu większej ilości może - jak podaje kanadyjska policja - zmniejszyc poziom tlenu w organizmie, spowodować problemy z oddychaniem i w rezultacie doprowadzić do zgonu.

Działalność 57-latka miała obejmować co najmniej kilka państw. Nad sprawą handlu zestawami do eutanazji pochylają się między innymi służby USA, Australii, Nowej Zelandii, i Włoch. Jak podaje portal euronews.next, szacuje się, że mężczyzna wysłał około 1200 paczek zawierających niebezpieczną substancję do adresatów na całym świecie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.