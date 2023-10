Zbrodnia na farmie White House. Sprawca wpadł, bo nie płakał na pogrzebie

Na farmie White House w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii 7 sierpnia 1985 r. zginęli: Nevill i June Bamber, córka małżeństwa, Sheila, oraz jej synowie Daniel i Nicholas. Sheila miała dwie rany postrzałowe pod brodą, które miały świadczyć o tym, że odebrała sobie życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Żory: 40-letni mieszkaniec Rybnika zatrzymany w sprawie brutalnego zabójstwa koleżanki z pracy

Zbrodnia na farmie White House. Przeżył jedynie Jeremy

Przeżył jednie wówczas 24-letni Jeremy Bamber, którego nie było w domu. To on zawiadomił policję po tym, jak zadzwonił do niego roztrzęsiony ojciec. Nevill miał powiedzieć, że Sheila ma broń, a następnie się rozłączył. Policjanci 8 sierpnia 1985 r. wszczęli dochodzenie.

W początkowej fazie śledztwa wszystko wskazywało na to, że mordu na rodzinie dokonała Sheila. Policjanci jednak mieli ku temu wątpliwości, które rozwiał... pogrzeb. Rozpacz Jeremy'ego Bambera wyglądała na przerysowaną, nie płakał, a po ceremonii poszedł ze znajomymi na kolację. Od początku odgrywał rolę zdruzgotanego syna i brata.

Policja dokonała przełomowego odkrycia. Jeremy planował "morderstwo doskonałe"

Kilka dni później, podczas kolejnego przeszukania miejsca zbrodni, policja znalazła ukryty w szufladzie tłumik, a na nim krew Bamberów oraz Sheili. Oznaczało to, że kobieta została postrzelona z wytłumionej broni. Dodatkowo na jej dłoniach nie było śladów prochu. Śledczy szybko doszli do wniosku, że to nie ona zamordowała swoich rodziców i dzieci.

Oczy śledczych od razu zostały skierowane na Jeremy'ego. Co więcej, jego dziewczyna, Julie Mugford, zeznała, że mężczyzna planował "morderstwo doskonałe". Głównym motywem były pieniądze. W chwili tragicznej śmierci swoich bliskich 24-letni Jeremy stał się spadkobiercą fortuny opiewającej na 400 tys. funtów (w innych źródłach 500 tys. funtów).

Jeremy Bamber wciąż utrzymuje, że jest niewinny

8 września Jeremy Bamber został aresztowany. Kilka dni później wyszedł z aresztu za kaucją. Wyjechał z przyjacielem do Saint-Tropez, a nawet próbował sprzedać prasie nagie zdjęcia Sheili. 29 września wrócił za kratki. Prokuratura postawiła mu zarzuty pięciokrotnego morderstwa.

3 października 1986 r. ruszył proces. Oskarżony przekonywał, że jest niewinny. Obrona starała się podważyć wszystkie dowody oraz zeznania Julie Mugford. Wyrok zapadł po 25 dniach. Jeremy Bamber otrzymał karę dożywotniego więzienia, został sklasyfikowany jako jeden z najbardziej niebezpiecznych kryminalistów w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna do tej pory walczy o to, aby wyjść na wolność. W maju 2023 r. "Daily Mirror" pisał, że powstała komisja, która analizuje obecnie nowe dowody przedstawione przez jego prawników.