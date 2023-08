Dzień po prawdopodobnej śmierci Jewgienija Prigożyna w katastrofie lotniczej w regionie Tweru pod Moskwą Ramzan Kadyrow opublikował krótkie kondolencje skierowane do jego bliskich. Wspomniał również znajomość z byłym szefem Grupy Wagnera, nie szczędząc mu słów uznania.

Ramzan Kadyrow o Jewgieniju Prigożynie. "Był ważną osobistością w skali kraju"

"Byliśmy przyjaciółmi od długiego czasu. Z Jewgienijem często musieliśmy rozwiązywać najtrudniejsze problemy" - rozpoczął Kadyrow. Podkreślił, że dowódca Grupy Wagnera wyróżniał się "responsywnością, wyjątkową towarzyskością i wytrwałością". Przypomniał również pierwsze spotkanie z Prigożynem. "Do Groznego przyjechał już na moje pierwsze zaproszenie, choć był ode mnie starszy. Można było z nim porozmawiać na każdy temat. Zawsze był gotowy do pomocy" - napisał czeczeński dyktator.

Dodał również, że naradzali się w kwestiach dotyczących Libii i Afryki. Do wpisu dołączył zdjęcie z Prigożynem. "Mieliśmy wiele wspólnego. Podczas jednej ze swoich wizyt wręczył mi złoty medal Wagnera za szczególne zasługi. Ten moment możecie zobaczyć na zdjęciu" - napisał Kadyrow w poście opublikowanym na Telegramie.

"Jewgienij Wiktorowicz był jak na swój wiek bardzo aktywny, był ważną osobistością w skali kraju. Ale ostatnio albo nie widział, albo nie chciał widzieć pełnego obrazu tego, co dzieje się w kraju. Prosiłem go, aby porzucił osobiste ambicje na rzecz spraw najwyższej wagi narodowej. O wszystkim innym można zadecydować później" - czytamy we wpisie Kadyrowa. "Jego śmierć jest wielką stratą dla całego państwa. Rodzinie i przyjaciołom Jewgienija Wiktorowicza składam szczere kondolencje" - dodał.

Rosja. Jewgienij Prigożyn wśród ofiar katastrofy samolotu Embraer Legacy 600C

Przypomnijmy, 23 sierpnia około godz. 18.00 w obwodzie twerskim niedaleko Moskwy rozbił się samolot, który miał należeć do Jewgienija Prigożyna - Embraer Legacy 600C. Na pokładzie razem z dowódcą Grupy Wagnera znajdowało się 10 osób - wszystkie zginęły.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez kanał WCzK-OGPU, który jest powiązany ze źródłami w służbach specjalnych Kremla, zidentyfikowano ciało Jewgienija Prigożyna. Jeden z przywódców Grupy Wagnera rozpoznał go z powodu "braku palca" - podano na kanale WCzK-OGPU.